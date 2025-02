Cor 9:52 Pesca, ordine del giorno urgente ad Alghero Il centrodestra algherese ha presentato un ordine del giorno, avente carattere di urgenza, a sostegno della piccola pesca che opera all´interno dell´area marina protetta, oggi schiacciata dal vincoli che ne impediscono lo svolgimento



ALGHERO - «Abbiamo presentato un Ordine del Giorno urgente con il quale chiediamo che il Sindaco, l'Amministrazione comunale e il Parco intervengano presso la regione finora immobile, per dare il corso e rifinanziare il progetto di monitoraggio ed educazione ambientale, utile da un lato alla tutela ambientale e dall'altro a dare sostegno a ad una categoria, come quella dei pescatori, in gravissima difficoltà». A dichiararlo Michele Pais (Lega), Marco Tedde (FI), Alessandro Cocco (FdI), Lelle Salvatore (Udc) e Massimiliano Fadda (Prima Alghero) in rappresentanza del centro-destra comunale.



«Purtroppo dobbiamo prendere atto che a distanza di un anno, nonostante ci siano state varie occasioni per rifinanziare il progetto, la Regione ha evitato di farlo, non destinando un solo euro, nonostante fosse stato presentato un apposito emendamento a tal fine, bocciato dalla maggioranza di sinistra. Ora, al di là delle parole dell'Amministrazione comunale e del Parco, è necessario passare dalle parole e fatti, sostenendo apertamente il progetto finanziato con €300.000 dal centrodestra in Regione e che deve trovare necessariamente e prioritario rifinanziamento nel prossimo bilancio regionale per le annualità 2025, 2026, 2027» continuano gli esponenti del centrodestra.



«Peraltro la stessa Commissione ambiente del Comune di Alghero si è espressa in questa direzione, coerentemente con la posizione del Parco, ma senza ottenere alcun risultato. L'impegno che chiediamo al Sindaco è quello di pretendere, dalla Regione e dai rappresentanti silenti del territorio, il rifinanziamento di una misura fondamentale per la sopravvivenza dei nostri pescatori e, parallelamente, anche l'estensione del progetto a tutta la marineria di Alghero con ulteriori e proporzionali risorse. Saremo al suo fianco anche con manifestazioni di protesta a Cagliari. È inconcepibile che si faccia gravare tutto il peso della giusta tutela ambientale sulla categoria più fragile, che rischia di estinguersi, disperdere un patrimonio di conoscenza, saperi e tradizioni e di trasformarsi in un ulteriore problema sociale. Questo non lo permetteremo» concludono Pais, Tedde, Cocco, Raffaele e Fadda.



Foto d'archivio