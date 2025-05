Cor 15:25 Coros: facicitatori digitali Tra poco più di dieci giorni partiranno i corsi messi a disposizione dagli sportelli digitali per imparare a utilizzare le app e ad usare lo smartphone per i servizi digitali. Le tre macro tematiche: spid, cie id, Pago pa



ITTIRI - Da gennaio 2025, l’Unione del Coros è pioniera nell’ avvio degli sportelli di facilitazione digitale (bando P.N.R.R., finanziato dall’Unione Europea - NEXTGENERATIONEU, Missione 1- Componente 1 – Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale). Fino al 31 dicembre 2025 supporteranno il cittadino nelle operazioni on line per comprendere meglio i meccanismi digitali. Le sedi che ospitano gli sportelli digitali sono Codrongianos (hub), Cargeghe e Putifigari. Come previsto nel piano della attività formative espresse nelle linee guida regionali, partiranno i corsi di formazione ad opera dei facilitatori, che potranno illustrare nel dettaglio il funzionamento dei servizi che si attivano tramite internet e spiegare più approfonditamente l’utilizzo dell’identità digitale. In questi mesi di servizio, l’ausilio richiesto al facilitatore ha riguardato soprattutto l’attivazione dello spid, l’utilizzo della carte d’identità digitale, e le formule di pagamento on line come Pago Pa. Per questi motivi saranno proprio gli argomenti sopracitati, ad essere illustrati negli incontri formativi , organizzati nelle sedi del Punto digitale ( in municipio ) che partiranno il 4 giugno e termineranno il 22 luglio.



“Spid , come ottenerlo” è l’oggetto del primo incontro che si terrà mercoledì 4 giugno alle 10 00 a Codrongianos, giovedì 5 giugno alle 16 00 a Putifigari e martedì 10 giugno alle 15 30 a Cargeghe. “CieD: cos’è, come ottenerla e per cosa può essere utilizzata” è l’argomento del secondo corso che si terrà, con gli stessi orari, mercoledì 25 giugno Codrongianos, giovedì 26 a Putifigari e martedì 1 luglio a Cargeghe. “App Io e Pago PA: cosa sono e come funzionano”, è la terza tematica in programma mercoledì 16 luglio alle 10 00 a Codrongianos, giovedì 17 Luglio alle 16 00 a Putifigari, martedì 22 Luglio ore 15 30 a Cargeghe. “ Non c’è bisogno di iscriversi, e ci si può recare direttamente nella sede comunale nei giorni e orari stabiliti.



Con 1 milione di cittadini facilitati/formati registrati sulla piattaforma di monitoraggio Facilita, fanno sapere dal ministero attraverso i canali ufficiali del sito istituzionale, è stato raggiunto il Target stabilito dalla misura M1C1 – 1.7.2. Un risultato importante per l’Italia, raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e che di fatto conferma l’importanza di un supporto digitale soprattutto nelle realtà abitative con popolazione di fascia medio alta. «Abbiamo potuto constatare nei primi 5 mesi di servizio- ha sottolineato il presidente dell’Unione Cristian Budroni- che il supporto digitale è fondamentale per la popolazione. La tecnologia cambia continuamente, con una digitalizzazione serrata dei servizi che l’utente deve necessariamente imparare a gestire da unno strumento come il telefono, che fino a pochi anni fa, serviva essenzialmente per comunicare. E’ un momento storico importante, che se da un lato ci costringe ad essere al passo coi tempi, dall’altro ci aiuta a tenere la mente allenata. Noi amministratori siamo soddisfatti di questo progetto e ci auguriamo possa contribuire a formare più utenti possibili».