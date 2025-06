Cor 21:11

Bike e monopattini, c´è l´avviso ad Alghero

Per l’individuazione di un soggetto per l’affidamento in via sperimentale del servizio. Sarà un servizio per la durata di un anno, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi

ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero avvia la sperimentazione della concessione del servizio di mobilità in sharing in modalità "free floating" con bicicletta a pedalata assistita e monopattini elettrici. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto per l’affidamento in via sperimentale del servizio. Sarà un servizio per la durata di un anno, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi, nel corso del quale l’operatore dovrà garantire una flotta minima composta da 100 monopattini elettrici e 25 biciclette a pedalata assistita (e-bike), per un totale minimo di 125 mezzi. È prevista la possibilità, a discrezione dell’operatore, di integrare ulteriori veicoli, fino a un massimo complessivo della flotta di 150 monopattini e 100 e-bike al fine di favorire l’utilizzo della e-bike. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 24 giugno.