A Castelsardo ritorna lo sportello Suape



CASTELSARDO - Dopo tre anni torna lo Sportello SUAPE a Castelsardo. Castelsardo, dunque, ripristina il servizio, annullando la precedente esternalizzazione a Tempio Pausania effettuata dalla precedente amministrazione nel marzo 2022, riaffermando così il proprio impegno per la semplificazione burocratica a favore di imprese e cittadini. Un periodo di assenza che aveva generato non poche criticità alla cittadinanza come mette in evidenza l'attuale esecutivo: Abbiamo posto rimedio a una passata scelta che aveva alienato il servizio SUAPE a Tempio Pausania. Una scelta che aveva allontanato un servizio fondamentale dalla comunità castellanese, creando disagi e rallentamenti per chi necessitava di interagire con la pubblica amministrazione”. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia rappresenta uno strumento cardine per la semplificazione delle procedure burocratiche. Un punto di riferimento unico e cruciale per tutti coloro che desiderano avviare o sviluppare un'attività commerciale, artigianale o turistica, oppure realizzare interventi edilizi.