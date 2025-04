S.A. 16:59 Unione Coros: in arrivo le ecoisole intelligenti Si tratta di raccoglitori modulari, compattanti e dotati di un sistema di identificazione associato ad ogni utente, attraverso i quali sarà possibile inserire il rifiuto, appositamente differenziato



ITTIRI - Importanti novità sul fronte della raccolta differenziata per l’Unione dei comuni del Coros che gestisce in forma associata il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi Uri e Usini. Nove Comuni, per una popolazione totale servita pari a 29.761 abitanti e un numero complessivo di oltre 14 mila utenze. Lo sguardo è proiettato al futuro, e ci si prepara ad una vera rivoluzione. Per potenziare i servizi già esistenti, agevolare i cittadini nella gestione dei rifiuti domestici anche in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, sarà introdotta a breve un’importante novità: le Ecoisole Intelligenti, un servizio volto al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finanziato interamente grazie ad un progetto PNRR e che procederà parallelamente al servizio “porta porta” attualmente esistente. L’appalto, aggiudicato alla ditta Ecocontrolgsm S.r.l. lo scorso 10 marzo, prevede la fornitura e l’installazione completa delle ecoisole entro il 2025 in tutti i nove i comuni coinvolti dal servizio.



Si tratta di raccoglitori modulari, compattanti e dotati di un sistema di identificazione associato ad ogni utente, attraverso i quali sarà possibile inserire il rifiuto, appositamente differenziato. Ogni isola ecologica è dotata di un sistema di gestione certificato 4.0 che consente di raccogliere le informazioni necessarie per monitorare il servizio, riconoscere l’utenza e rilevare la tipologia di rifiuto, effettuando perfino una valutazione quantitativa del volume nel caso dei rifiuti indifferenziati. Un dato preziosissimo, anche in virtù della determinazione di uno dei parametri alla base della tariffazione puntuale, argomento che presto sarà posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei sindaci dell’Unione. Il comportamento virtuoso del cittadino, infatti, inciderà direttamente nella determinazione della parte variabile della sua tariffa rifiuti: ogni utente pagherà anche in base alla quantità di rifiuto indifferenziato che realmente produce, un dato che grazie alle ecoisole Intelligenti 4.0 è possibile rilevare e monitorare costantemente.