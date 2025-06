S.A. 18:00 Laboratori gratuiti per gli adolescenti di Castelsardo Il progetto è gratuito e aperto a tutti gli adolescenti dagli 11 ai 15 anni, residenti nel territorio comunale. Il percorso si svolgerà attraverso incontri settimanali



CASTELSARDO - ll Comune di Castelsardo, in partenariato con la Cooperativa Sociale Fuori dal Guscio, avvia “CreAree”, un progetto gratuito rivolto agli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni, finalizzato alla promozione del benessere giovanile attraverso attività educative, espressive e relazionali. «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un contesto accogliente e stimolante in cui sviluppare competenze sociali, relazionali e creative, rafforzare l’autostima, promuovere il protagonismo giovanile e prevenire situazioni di isolamento o disagio» specifica l’assessore Giuseppe Ruzzu.



Il progetto è gratuito e aperto a tutti gli adolescenti dagli 11 ai 15 anni, residenti nel territorio comunale. Il percorso si svolgerà attraverso incontri settimanali presso lo Spazio Giovani in Piazza 900 e in ulteriori location condivise con i partecipanti, sia indoor che all’aperto. Le attività proposte includono: dai laboratori di teatro sociale alla musica e suono, dalla street art agli icontri educativi su emozioni, relazioni, bullismo e affettività. “CreAree” rappresenta un’opportunità per coinvolgere attivamente i giovani in esperienze formative non formali, che favoriscano l’espressione di sé, il confronto con i pari, il senso di appartenenza alla comunità e la valorizzazione del territorio.