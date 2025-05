S.A. 8:06 Consegna sacchi differenziata ad Alghero La consegna avverrà presso l’Ecocentro di Galboneddu, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. La fornitura di sacchetti è tarata su un utilizzo medio annuo



ALGHERO - E'iniziata ad Alghero la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata di plastica e organico delle utenze domestiche. La consegna avverrà presso l’Ecocentro di Galboneddu, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. Per il ritiro è necessario il codice fiscale (o copia dello stesso) e la prima pagina dell’avviso TARI 2024, nel quale è riportato l’intestatario dell’utenza e l’elenco degli immobili. La fornitura di sacchetti è tarata su un utilizzo medio annuo: in caso di esaurimento è possibile utilizzare per l’organico i classici sacchetti della spesa consegnati alle casse dei supermercati o acquistarne di appositi, purché gli stessi siano di tipo compostabile. Per il conferimento di indifferenziato vanno sempre utilizzate buste trasparenti o semitrasparenti (non consegnate dall'amministrazione), senza distinzione di colore.