Cor 6:39 Alghero un Parco Giochi Diffuso Adesione al progetto sociale e impegno dell’Amministrazione per la promozione del gioco inclusivo nei luoghi pubblici: Primo firmatario del l´ordine del giorno e del progetto Il Consigliere comunale Christian Mulas (educatore professionale socio pedagogico), con lui le capigruppo Giusy Piccone, Beatrice Podda e Anna Arca Sedda



ALGHERO - L'ordine del giorno è in collaborazione con l'assessora Raffaella Sanna Ass.politiche Sociali ed Istruzione e l'assessore all'Urbanistica e all'Immaginazione civica Roberto Corbia. Meno tablet e più giochi all’aperto per i bambini: È l’impegno che i consiglieri comunali di Alghero Christian Mulas (primo firmatario), Giusy Piccone, Beatrice Podda e Anna Arca Sedda chiedono all’Amministrazione comunale , affinché si faccia promotrice di giochi inclusivi nei luoghi pubblici aderendo al progetto sociale “Parco Giochi Diffuso”.



Gli spazi pubblici devono essere pensati come luoghi di incontro, inclusione, educazione e socializzazione per tutti, in particolare per i più piccoli - sottolineano i consiglieri. Esiste una crescente esigenza di creare ambienti urbani accoglienti e stimolanti, dove bambini e famiglie possano tornare a vivere lo spazio all’aperto, in sicurezza e libertà. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le forze politiche, le scuole, le famiglie, le associazioni culturali e sociali, e gli artisti locali in un processo partecipativo di co-progettazione.



Il Parco Giochi Diffuso è un progetto innovativo pensato per riportare bambini e famiglie all’aria aperta, riscoprendo il piacere del gioco libero, inclusivo e senza barriere. Un vero e proprio ritorno al gioco di una volta, fatto di relazioni, condivisione e fantasia: in quest'ottica nell'ordine del giorno s'impegna sindaco e giunta a ricercare eventuali fondi pubblici o privati (bandi, sponsorizzazioni, fondazioni, ecc.) per sostenere l’iniziativa; Valutare la possibilità di inserire il progetto all’interno del Piano Urbanistico Comunale, dei piani di inclusione o dei programmi scolastici di educazione civica ed a relazionare periodicamente al Consiglio Comunale sull’avanzamento dell’iniziativa e sugli esiti delle attività partecipative.