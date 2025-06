S.A. 10:19 Mediateca chiusura estiva ad Alghero Chiusura per la pausa estiva da mercoledì 11 giugno a venerdì 12 settembre. Riaprirà regolarmente al pubblico lunedì 15 settembre



ALGHERO - La Mediateca della Società Umanitaria di Alghero resterà chiusa per la pausa estiva da mercoledì 11 giugno a venerdì 12 settembre. Riaprirà regolarmente al pubblico lunedì 15 settembre. Restano attivi il servizio di restituzione e il servizio di prestito inerente a motivi di studio e ricerca. A breve la presentazione della nuova edizione di "Cinema delle Terre del Mare. Festival itinerante per cinefilə in movimento".