Tirocini in Regione per studenti Uniss

SASSARI - La Regione Sardegna e l'Università degli Studi di Sassari uniscono le forze per promuovere l'innovazione e la qualità nel settore dei lavori pubblici. È stato approvato dalla Giunta regionale con delibera del 1° ottobre scorso il Protocollo di Intesa per la collaborazione tecnico-scientiﬁca tra l'Assessorato dei Lavori pubblici e l'Ateneo sassarese. L’accordo è stato firmato oggi nel Rettorato dell’ateneo sassarese da Antonio Piu, assessore dei Lavori pubblici della Regione, e dal Magnifico Rettore Gavino Mariotti, e prevede la realizzazione congiunta di attività di ricerca, studio, formazione e supporto tecnico a beneficio delle politiche pubbliche regionali in materia di infrastrutture, edilizia, sicurezza e pianificazione territoriale.



«Abbiamo firmato il protocollo d’intesa anche con l’Ateneo sassarese, ed è una novità perché fino ad oggi era attivo solo con l’Università di Cagliari – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu - Si tratta di un accordo strategico che permetterà alla Regione di avvalersi della ricerca universitaria per affrontare le sﬁde del settore dei lavori pubblici con un approccio innovativo e basato su evidenze scientiﬁche». «Con questo protocollo - ha dichiarato il Rettore - l’Università di Sassari mette le proprie competenze scientifiche e professionali al servizio del territorio, contribuendo a migliorare la qualità e la sostenibilità delle opere pubbliche in Sardegna».



Il settore dei lavori pubblici sta attraversando una trasformazione epocale. La digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, l'economia circolare, l'utilizzo di tecnologie avanzate come l'IoT per il monitoraggio delle infrastrutture, sono tutte competenze che i professionisti di domani devono possedere. Con questo accordo si crea un ponte diretto tra l'università e il mondo del lavoro, formando ﬁgure professionali al passo con le sﬁde del futuro. Il Protocollo prevede inoltre la possibilità di attivare centri di competenza, accademie di formazione e uffici di ricerca e sviluppo ﬁnalizzati all'accrescimento delle capacità professionali sia nel settore pubblico che in quello privato, creando un ecosistema formativo integrato che possa fungere da volano per l'innovazione dell'intero comparto delle costruzioni in Sardegna. «Questa collaborazione rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni pubbliche - sottolinea il Rettore Gavino Mariotti - l'Università metterà a disposizione le sue competenze nei Dipartimenti e Centri di ricerca». Il Protocollo, che ha durata pluriennale, sarà attuato attraverso speciﬁci accordi e convenzioni che deﬁniranno nel dettaglio progetti, modalità operative, tempistiche e le opportunità formative destinate ai giovani professionisti. L'intesa si fonda sulle disposizioni della legge regionale n. 8/2018 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e della legge regionale n. 22/2016 sull'edilizia sociale, ed è stato sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 sugli accordi tra pubbliche amministrazioni.