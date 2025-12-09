S.A. 11:09 Talk con Francesca Cavallo ad Alghero Appuntamento giovedì 11 dicembre a Lo Quarter. Autrice, editrice e attivista per la parità di genere e i diritti LGBTQ+, Cavallo è conosciuta a livello internazionale per il successo della serie Storie della buonanotte per bambine ribelli, pubblicata in 49 paesi



ALGHERO - La Società Umanitaria di Alghero presenta Maschi del Futuro, un talk di e con Francesca Cavallo, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze del complesso storico Lo Quarter. Autrice, editrice e attivista per la parità di genere e i diritti LGBTQ+, Cavallo è conosciuta a livello internazionale per il successo della serie Storie della buonanotte per bambine ribelli, pubblicata in 49 paesi e divenuta un riferimento nella narrazione delle figure femminili che hanno cambiato la storia. Con il progetto Maschi del Futuro – che comprende una newsletter, una serie di incontri e il volume Storie spaziali per maschi del futuro – l’autrice propone una riflessione sui modelli educativi rivolti ai bambini e sui ruoli maschili che la società continua a tramandare, spesso in modo inconsapevole.



L’appuntamento rientra nel percorso SCOMPOSTE – Storie di donne che non stanno al loro posto, la rassegna che tra il 25 novembre e l’8 marzo mette a fuoco le dinamiche culturali, educative e sociali che contribuiscono a costruire disuguaglianze e ostacoli nella vita delle donne. In questo contesto, il talk affronta il modo in cui i maschi apprendono fin dall’infanzia norme, aspettative e rappresentazioni legate alla mascolinità, e come tali modelli influenzino le relazioni, l’immaginario e le possibilità anche delle bambine, delle donne e delle soggettività non conformi.



Attraverso storie, esempi e strumenti narrativi, l’incontro invita a interrogarsi su come trasformare i codici della mascolinità possa contribuire a una società più equa e più libera. L’ingresso è libero e gratuito. A questo appuntamento seguirà la proiezione del film The Rider – Il sogno di un cowboy di Chloé Zhao, prevista per martedì 16 dicembre alle ore 19.00, sempre nella Sala Conferenze del complesso storico Lo Quarter. Dopo queste date di dicembre, SCOMPOSTE proseguirà con il programma di gennaio e accompagnerà il pubblico fino all’8 marzo.



Nella foto: Francesca Cavallo