 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaCultura › Talk con Francesca Cavallo ad Alghero
S.A. 11:09
Talk con Francesca Cavallo ad Alghero
Appuntamento giovedì 11 dicembre a Lo Quarter. Autrice, editrice e attivista per la parità di genere e i diritti LGBTQ+, Cavallo è conosciuta a livello internazionale per il successo della serie Storie della buonanotte per bambine ribelli, pubblicata in 49 paesi
Talk con Francesca Cavallo ad Alghero

ALGHERO - La Società Umanitaria di Alghero presenta Maschi del Futuro, un talk di e con Francesca Cavallo, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze del complesso storico Lo Quarter. Autrice, editrice e attivista per la parità di genere e i diritti LGBTQ+, Cavallo è conosciuta a livello internazionale per il successo della serie Storie della buonanotte per bambine ribelli, pubblicata in 49 paesi e divenuta un riferimento nella narrazione delle figure femminili che hanno cambiato la storia. Con il progetto Maschi del Futuro – che comprende una newsletter, una serie di incontri e il volume Storie spaziali per maschi del futuro – l’autrice propone una riflessione sui modelli educativi rivolti ai bambini e sui ruoli maschili che la società continua a tramandare, spesso in modo inconsapevole.

L’appuntamento rientra nel percorso SCOMPOSTE – Storie di donne che non stanno al loro posto, la rassegna che tra il 25 novembre e l’8 marzo mette a fuoco le dinamiche culturali, educative e sociali che contribuiscono a costruire disuguaglianze e ostacoli nella vita delle donne. In questo contesto, il talk affronta il modo in cui i maschi apprendono fin dall’infanzia norme, aspettative e rappresentazioni legate alla mascolinità, e come tali modelli influenzino le relazioni, l’immaginario e le possibilità anche delle bambine, delle donne e delle soggettività non conformi.

Attraverso storie, esempi e strumenti narrativi, l’incontro invita a interrogarsi su come trasformare i codici della mascolinità possa contribuire a una società più equa e più libera. L’ingresso è libero e gratuito. A questo appuntamento seguirà la proiezione del film The Rider – Il sogno di un cowboy di Chloé Zhao, prevista per martedì 16 dicembre alle ore 19.00, sempre nella Sala Conferenze del complesso storico Lo Quarter. Dopo queste date di dicembre, SCOMPOSTE proseguirà con il programma di gennaio e accompagnerà il pubblico fino all’8 marzo.

Nella foto: Francesca Cavallo
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/12La lezione di Alessandra Derriu all´Ute
6/12Luoghi letterari, cinque residenze d’autore
3/1231 edizioni di Premio Alghero Donna
20/11L’omaggio allo studioso di Gramsci: Gianni Francioni
13/11La Fondazione Dessì parla alle scuole
10/11Pnnr finisce e serve un fondo per i ricercatori sardi
8/11Il Lorem Ipsum all’illustratore Toni Demuro
4/11Tavola rotonda sulla condizione migratoria
28/10A Putifigari nasce “Sèmenes”
18/10Francesc Vicens all´Ateneu Alguerès
« indietro archivio cultura »
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
10 dicembre
Alghero celebra il 22° Birralguer
10 dicembre
Mercato primo pescato ancora chiuso: malumori



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)