S.A. 17:21
Chiuso semestre filtro: 224 posti in Medicina
Rispetto al passato, gli aspiranti camici bianchi hanno sostenuto l´esame di ammissione alla facoltà dopo aver seguito un primo semestre di lezioni, il “semestre filtro”. Le graduatorie nazionali saranno pubblicate a gennaio
Chiuso semestre filtro: 224 posti in Medicina

SASSARI - Il futuro parte qui. L’esame conclusivo del cosiddetto “semestre filtro”, che ha sostituito il test d’ingresso per i corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria, ha vissuto oggi il giro di boa più significativo. Sono 735 le ragazze e i ragazzi che hanno sostenuto nei giorni scorsi l’esame finale nelle sedi dell’Università di Sassari, suddivisi a seconda della data di nascita: la facoltà di Medicina di viale San Pietro, il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali in via Roma, il dipartimento di Giurisprudenza di viale Mancini, il Dipartimento di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali di via Vienna, il palazzo didattico del dipartimento di Agraria in viale Italia e il complesso di via Piandanna, sede dell’Orto Botanico, hanno messo a disposizione le proprie aule più grandi per ospitare una prova da dentro o fuori, coordinata con un significativo sforzo organizzativo dall’Area didattica di Ateneo

Ma rispetto al passato, gli aspiranti camici bianchi hanno sostenuto questo esame dopo aver seguito, appunto, un primo semestre di lezioni, il “semestre filtro”: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia per un totale di 225 ore complessive (pari a 18 CFU) sono gli insegnamenti che hanno preso il via il 1° settembre nei nuovi spazi del polo didattico di via Piandanna. Ci sarà un nuovo appello il 10 dicembre, sempre alle ore 11.00. Le prove conclusive dei tre insegnamenti si svolgono tutte nello stesso giorno; ogni prova, della durata di 45 minuti, comprende 31 domande, 16 a completamento e 15 a risposta multipla.

Per accedere alla graduatoria nazionale è necessario un punteggio di almeno 18/30. Le graduatorie sono costruite in base al punteggio degli esami. Chi rientra nei posti disponibili può immatricolarsi al secondo semestre del corso scelto. Le graduatorie nazionali per entrare in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria saranno pubblicate su Universitaly.it; a febbraio saranno pubblicate le graduatorie per i corsi affini (ovvero corsi alternativi, scelti dallo studente all’atto dell’iscrizione, individuate all'interno delle classi di laurea indicate dal Ministero). Medicina e chirurgia mettono a disposizione 224 posti (di cui 5 riservati a studenti extracomunitari residenti all'estero); Odontoiatria e protesi dentaria 28 posti (di cui 2 riservati a studenti extracomunitari residenti all'estero); Medicina veterinaria: 60 posti (di cui 4 riservati a studenti extracomunitari residenti all'estero).
