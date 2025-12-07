Cor 6:58 Alghero-Torino, volo salvavita Il piccolo di appena due mesi, accompagnato dalla mamma, monitorato e assistito da un´equipe medica, è stato trasportato da un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell´Aeronautica Militare



ALGHERO - Trasporto sanitario d'urgenza da parte di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare a favore di un bimbo di due mesi sulla tratta Alghero - Torino nella giornata di martedì. Il piccolo ha viaggiato all'interno del velivolo monitorato e assistito da un'equipe medica e dalla propria mamma. Il volo autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.