|
|
Cor
6:58
Alghero-Torino, volo salvavita
Il piccolo di appena due mesi, accompagnato dalla mamma, monitorato e assistito da un´equipe medica, è stato trasportato da un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell´Aeronautica Militare
ALGHERO - Trasporto sanitario d'urgenza da parte di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare a favore di un bimbo di due mesi sulla tratta Alghero - Torino nella giornata di martedì. Il piccolo ha viaggiato all'interno del velivolo monitorato e assistito da un'equipe medica e dalla propria mamma. Il volo autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.
|
|
|
|
|
|
13:03
Così Fratelli d’Italia Alghero commenta le dichiarazioni esplosive dell’assessore dimissionario, che ha parlato apertamente di “caccia alle poltrone”, “equilibri di territorio”, “riforme bloccate”. Preso di mira il consigliere regionale di Alghero
|
|
|
|
9/12/2025
La Uil Funzione pubblica esprime forte preoccupazione per il futuro del reparto di Riabilitazione ad Alta Intensità (RRF) dell’Ospedale Marino di Alghero. Questa mattina proteste sotto il palazzo del Consiglio a Cagliari
|
|
|
8/12/2025
Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato alcune dichiarazioni di Armando Bartolazzi che si avvia a concludere la sua esperienza come assessore nella Giunta Todde
|
|
|
8/12/2025
Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero, soddisfatto per la revoca dell´assessore alla sanità Bartolazzi: «Mi aspetto ora una vera e propria scossa »
|
|
|
8/12/2025
Il consigliere comunale di Alghero sottolinea in particolare quella che definisce «la gravissima iniziativa dell’assessora regionale al Lavoro, che ha creato un vero e proprio Cup privato per facilitare visite e prestazioni, trasformando un servizio pubblico in uno strumento di clientela politica»
|
|
|
7/12/2025
Ricerca: dal Mur oltre 4 milioni di euro alla Sardegna per 4 progetti di ricerca nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza
|
|
10 dicembre 10 dicembre 9 dicembre