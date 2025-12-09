Cor 7:04 Consiglio mattutino ad Alghero Consiglio comunale venerdì 12 dicembre alle ore 9. C´è la convocazione del presidente Mimmo Pirisi con 58 punti in ordine del giorno



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero ritorna a riunirsi ma questa volta lo farà di mattina, venerdì 12 dicembre dalle ore 9, con chiusura lavori prevista entro le ore 13. C'è la convocazione del presidente Mimmo Pirisi con ben 58 punti inseriti nell'ordine del giorno. 12 le mozioni in attesa di discussione; 37 gli Odg dei diversi consiglieri e gruppi politici, molte interrogazioni però ormai risultano ampiamente datate; un paio di rettifiche al bilancio e una variante urbanistica al Piano di Valorizzazione e Conservazione della Bonifica storica. In convocazione anche l'approvazione del Regolamento comunale del Garante per i diritti delle persone con disabilità, il terzo aggiornamento del programma triennale per l’acquisizione di beni e servizi e l'acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato sito in Alghero, nella via degli Orti.