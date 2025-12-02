S.A. 12:06 Tra le 8 opere urgenti sarde ciclabili ad Alghero Tra le otto opere indifferibili finanziate rientra la progettazione e realizzazione della ciclovia della Sardegna. Ulteriore obiettivo è quello di migliorare l´accessibilità ciclabile alle fasce costiere settentrionali e meridionali, attraverso la realizzazione degli itinerari Alghero - Badesi e Teulada



ALGHERO - Sono state finanziate otto opere pubbliche per 57 milioni in Sardegna. «Sono somme importanti che siamo riusciti a canalizzare verso opere necessarie – spiega l'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu– si tratta di risorse per il triennio 2026 -2029 che possiamo destinare alla realizzazione di interventi che vanno dalla messa in sicurezza delle strade, alla mitigazione del rischio idrogeologico».



Tra le otto opere indifferibili finanziate rientra la progettazione e realizzazione della ciclovia della Sardegna, per realizzare il completamento della direttrice principale e degli itinerari prioritari. Si tratta dello stanziamento più consistente per un importo complessivo di 26,5 milioni di euro. Le risorse sono state destinate alla copertura dei costi di realizzazione dell'itinerario Cagliari - Barumini - Oristano - Bosa, attualmente in fase di esecuzione e completare la direttrice fondamentale realizzando l'itinerario Bosa - Macomer - Sassari, che consentirebbe di avere un collegamento ciclabile continuo lungo la dorsale occidentale connettendo importanti porte di accesso all'Isola, rappresentate dagli scali aeroportuali di Cagliari e Alghero e dai porti di Cagliari e Porto Torres. Ulteriore obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità ciclabile alle fasce costiere settentrionali e meridionali, attraverso la realizzazione degli itinerari Alghero - Badesi e Teulada - Villaputzu per i quali l'Assessorato, attraverso ARST (Soggetto attuatore), si è già dotato della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.



La seconda opera più consistente, con 8,5 milioni a disposizione, consiste nella realizzazione degli interventi di mitigazione e riqualificazione urbana della "Valle dell'Eba Giara" a Sassari. Ci sono inoltre i 7 milioni per l’adeguamento e messa in sicurezza della SP 87 nel tratto Santu Juanni – Vaccilleddi. Nello stanziamento deliberato, sono compresi anche i 4,5 milioni per il collegamento degli invasi del Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighinzu a Monte Orzastru. Per lo stesso importo (4,5 milioni) è programmato anche l’adeguamento e la messa in sicurezza della SP 90 Sassari - Santa Teresa di Gallura. Nella programmazione rientrano i 3 milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza della via dell'Industria nel Comune di Porto Torres che ha in carico la gestione della strada. Tra le otto opere finanziate c’è inoltre l’intervento a Monti di Deu per il miglioramento delle condizioni di stabilità del concio n. 5. Un milione dell’intero stanziamento infine sarà destinato al completamento e messa in sicurezza dello svincolo della S.S. 130 su Viale Villa di Chiesa a Iglesias (lotto 2).