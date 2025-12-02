Alguer.it
S.A. 15:00
Emigrato sardo malato rientra a casa
L´Assessorato del Lavoro dispone di fondi dedicati al riconoscimento di contributi previsti per gli interventi emergenziali e per gli emigrati di rientro. Manuel Desogus, l’emigrato sardo attualmente ricoverato in terapia intensiva a Berlino, potrà tornare in Sardegna
CAGLIARI - Manuel Desogus, l’emigrato sardo attualmente ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Deutsches Herzzentrum der Charité Intensivstation di Berlino, potrà tornare in Sardegna. A comunicare la buona notizia è l’assessora del Lavoro Desirè Manca, che, apprese le gravi circostanze che trattengono il 38enne di Las Plassas all’estero, lontano dalla sua famiglia, si è subito attivata nell’ambito delle proprie competenze riguardanti il settore Emigrazione.

«Non potevamo restare a guardare: come Assessorato del Lavoro disponiamo di fondi dedicati al riconoscimento di contributi previsti per gli interventi emergenziali e per gli emigrati di rientro. Per questo, grazie alla collaborazione del Presidente e della vice Presidente del Circolo dei Sardi a Berlino, i quali ieri hanno visitato il signor Desogus, ci siamo resi da subito disponibili ad attivare tutte le misure ordinarie e straordinarie previste per legge (art. 15 e 20 della L.R. 7/1991) e assicurare le risorse necessarie per consentire il trasferimento medicalmente assistito del paziente in struttura ospedaliera in Sardegna. Attendiamo fiduciosi il rientro nell’isola di Manuel Desogus con l’augurio che il suo stato di salute possa migliorare quanto prima».
2/12/2025
