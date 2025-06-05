Gabriella Esposito 11:49 L'opinione di Gabriella Esposito Ad Alghero passi concreti verso l’accessibilità



In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è giusto fare il punto sulle azioni concrete che l’Amministrazione comunale e il Consiglio stanno intraprendendo. Gli atti amministrativi approvati e in fase di approvazione ribadiscono proprio l’impegno nella costruzione di una città più inclusiva, accessibile e rispettosa dei diritti di tutte e di tutti. Il percorso è lungo e richiede impegno costante, ma viene portato avanti con decisione ponendo le basi per un cambiamento reale e duraturo nella vita delle persone con disabilità. Un passaggio fondamentale è rappresentato dall’approvazione, da parte del Consiglio comunale il 25 marzo 2025, del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumento strategico per programmare in modo organico gli interventi di accessibilità negli spazi urbani e negli edifici pubblici.



A conferma della volontà di rendere operative le azioni previste, sono state stanziate risorse di bilancio per la progettazione dei primi interventi, che riguarderanno viale Primo Maggio, viale Giovanni XXIII e via Tarragona. Il Comune ha inoltre candidato questi interventi al bando regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, Avviso pubblico relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, di cui alla D.G.R. 30/49 del 05.06.2025, pubblicato in data 09.06.2025 dalla Regione Sardegna. L’obiettivo è quello di ottenere ulteriori finanziamenti e accelerare la realizzazione delle opere.



Parallelamente, è in fase di completamento l’iter che porterà alla prossima approvazione in Consiglio comunale del Regolamento del Garante delle Persone con Disabilità, figura centrale per il monitoraggio dei diritti, l’ascolto dei cittadini e la promozione di politiche realmente inclusive. Subito dopo l’approvazione del regolamento, si procederà con la relativa nomina del Garante, completando un tassello essenziale di questo percorso. In una giornata dal forte valore simbolico, rinnoviamo l’impegno a costruire un’Alghero più equa, più accessibile e più vicina alle esigenze delle persone con disabilità, affinché nessuno rimanga indietro. Come Partito Democratico, e in qualità di capogruppo, continuerò a vigilare e a sostenere con determinazione ogni scelta che renda Alghero una città più giusta, accessibile e realmente inclusiva per tutte e per tutti.



*Capogruppo Partito Democratico Consiglio Comunale di Alghero