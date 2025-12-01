S.A. 14:01 Da Alghero a Sassari: dati e strategie locali Progetto della Camera di Commercio di Sassari che si basa sulla raccolta in tempo reale e sull´analisi approfondita di dati poi messa a disposizione delle amministrazioni comunali per l´elaborazione di strategie mirate. Otto i comuni coinvolti nel nord Sardegna



SASSARI - "Vetrine 4.0" è un progetto della Camera di Commercio di Sassari che si inserisce nell'Accordo quadro tra la Regione Sardegna e la Rete Metropolitana. Un progetto che sta compiendo un decisivo salto di qualità, posizionando l'innovazione al centro della crescita produttiva locale. La Camera di Commercio di Sassari agisce da catalizzatore digitale attraverso l'Innovation Lab e l'Accademia Digitale, l’ente ha fornito la strumentazione e le competenze necessarie, focalizzandosi in modo chirurgico sui settori chiave del commercio e dell'artigianato.



Dopo un’analisi rigorosa (2022-2023) e l'identificazione di tecnologie all'avanguardia (2024), Vetrine ha superato la fase cruciale: la sperimentazione avviata a maggio scorso è stata portata avanti efficacemente. L'analisi sarà importante per commercianti e artigiani che potranno contare sull'efficacia dell'innovazione che nasce nel laboratorio camerale e lancia ora il suo upgrade più ambizioso, frutto di una fondamentale collaborazione biennale con Fastweb+Vodafone. L'obiettivo è chiaro: trasformare la Business Intelligence in vantaggio competitivo diretto. Concetto ribadito dal segretario generale dell’ente Pietro Esposito, dalla responsabile del servizio Monica Cugia e dal project manager Giulio Macciocco.



Questa nuova azione si concentra sulla raccolta in tempo reale e sull'analisi approfondita di dati anonimizzati provenienti dalla rete mobile Vodafone. Utilizzando la tecnologia Vodafone Analytics – basata sull’elaborazione di volumi di dati senza precedenti a livello nazionale – il progetto offre una visione granulare e strategica dell'utenza sulle aree selezionate nei Comuni chiave. E in rappresentanza della Città metropolitana il sindaco Giuseppe Mascia che ha sottolineato l’importanza per le amministrazioni di poter contare su strumenti di rilevazione sempre più performanti che indirizzino e sostengano le scelte delle amministrazioni. Il momento cruciale è l'incontro in cui i dati analizzati e approfonditi sono stati messi a disposizione dei Comuni. Sindaci e assessori di Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Stintino, Valledoria e Castelsardo sono stati i protagonisti di questa sessione, esaminando le elaborazioni condotte su ben 21 aree individuate con il supporto di Motion Analytica.



Questo ha permesso di convertire immediatamente l'informazione in conoscenza strategica, definendo azioni mirate sul territorio con una precisione mai vista. Percorso definito da Luca Farina, Marco Pecorone e Giuseppe Tedesco. E d’ora in avanti i comuni di interfacceranno con i referenti camerali del progetto per avere notizie e analisi quasi in tempo reale. I comuni conosceranno le percentuali maschi/femmine, le giornate con maggior afflusso, fasce orarie con maggior affluenza, frequenza delle visite, provenienza dei visitatori (Italia o estero) e capacità di acquisto.

Con questo upgrade, "Vetrine 4.0" arma il territorio con gli strumenti più potenti per interpretare e anticipare i flussi nei centri urbani. Per guidare attivamente commercianti e artigiani verso un futuro di competitività elevata, dove l'innovazione digitale è la chiave di volta per un'economia territoriale più forte e presente