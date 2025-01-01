S.A. 12:35 Agnello Igp Biologico si presenta a Parigi Dopo il debutto a Milano al Tuttofood 2025, ancora una volta l’alleanza di due importanti realtà consortili sarde: il Distretto Biologico Regionale “Sardegna Bio” e il Consorzio di Tutela di Sardegna Igp



NUORO - L’Agnello di Sardegna Igp Biologico si promuove in questi giorni a Parigi, alla importante fiera internazionale Natexpo. Evento che per il prodotto sardo, dopo il debutto a Milano al Tuttofood 2025, sancisce ancora una volta l’alleanza di due importanti realtà consortili sarde: il Distretto Biologico Regionale “Sardegna Bio” e il Consorzio di Tutela di Sardegna Igp. Alleanza che nel sistema promozionale ha fatto un salto europeo e internazionale arrivando tra gli stand a pochi passi da Versailles, dove oltre ai migliori prodotti italiani in bio, si promuovono quelli di altri 22 Stati, con in prima linea gli espositori italiani, belgi, tedeschi, spagnoli e olandesi. Il 25% degli espositori da nazioni extraeuropee, mentre 68 sono i paesi di provenienza dei visitatori.



«Un panorama vastissimo per la promozione della nostra isola in Bio – commenta Andrea Campurra, presidente del Distretto Biologico Regionale “Sardegna Bio -, con l’Agnello Igp in bio a fare da apripista anche per gli altri prodotti sardi biologici. Qua a Parigi si promuove il mondo delle campagne sardo, con la sua impronta produttiva che ha davvero tanto potenziale e può solo crescere. Per noi un’altra esperienza, dopo Milano, in cui le nostre realtà si presentano insieme per promuovere le eccellenze della Sardegna. Una importante occasione di rete a favore della nostre aziende sarde, una opportunità che abbiamo voluto cogliere presentandoci uniti, per avviare una più stretta collaborazione che ci porti in modo sinergico a massimizzare nel prossimo futuro la promozione dei nostri prodotti».



«Il Consorzio dell’Agnello IGP di Sardegna porta a Parigi – commenta il presidente del Contas Battista Cualbu - a Natexpo l’autenticità di una filiera che unisce storia, sostenibilità e innovazione. Una partecipazione in una delle fiere europee più importanti dedicate al biologico, dove la domanda di prodotti etici, certificati e ad alta tracciabilità è in continua crescita, forti del nostro disciplinare che prevede l'alimentazione dei nostri agnelli esclusivamente con latte materno e di pecora di razza sarda e nel rispetto dei crismi del biologico. Il vantaggio del nostro prodotto qua è la doppia certificazione che al consumatore segnala altissima qualità e rispetto dell’ambiente». Una occasione importante per il Consorzio di Tutela dell’Agnello Igp che si prepara in questi giorni a tirare le somme dell’anno 2025, con le festività alle porte che chiuderanno i bilanci annuali della realtà consortile con sede a Macomer. «In Sardegna gli allevamenti ovini biologici sono 747 con circa 224 mila agnelli all’anno – spiega il direttore del Contas Alessandro Mazzette - mentre la produzione certificata IGP si attesta su 740 mila agnelli all’anno, di cui una quota significativa (stimata intorno a 160 mila) ricade nella doppia certificazione Bio–Igp Un mercato che si stima possa valere circa 11 milioni di euro».



Nella foto: Andrea Campurra e Battista Cualbu