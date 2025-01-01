Cor 16:19 Francesc Vicens all´Ateneu Alguerès L’Ateneu Alguerès organizza per la giornata di mercoledì 22 ottobre, alle ore 19, presso la Sala delle Conferenze in via Cavour 23 di Alghero, un incontro con il prof. Francesc Vicens dell’Università delle Baleari



ALGHERO - L’Ateneu Alguerès organizza per la giornata di mercoledì 22 ottobre, alle ore 19, presso la Sala delle Conferenze in via Cavour 23 di Alghero, un incontro con il prof. Francesc Vicens dell’Università delle Baleari. L’argomento della conferenza sarà: “Joan Mascaró Fornés i la projecció internacional d'una veu mediterrània en temps de guerra". La conferenza è organizzata in collaborazione con l’Institut Ramon Llull e dall’Università di Sassari. Joan Mascaró, nato a Maiorca, è stato docente, scrittore e traduttore. Esperto di sanscrito, i suoi studi hanno favorito la crescita dell'interesse per il misticismo orientale. Il suo esilio a Cambridge, dove fu docente durante la dittatura del Generale Franco e i suoi rapporti con i Beatles, lo rendono una figura interessante per la diffusione internazionale della lingua e cultura catalana.