Alguer.itnotiziealgheroCulturaCultura › Tavola rotonda sulla condizione migratoria
Cor 22:05
Tavola rotonda sulla condizione migratoria
Si terrà giovedì 6 novembre ad Alghero la tavola rotonda “Esperienze del territorio”, secondo evento collaterale della mostra “Vicino/lontano. Viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell’immigrazione in Italia”
ALGHERO - Si terrà giovedì 6 novembre l(ore 18, lo Quarter) a tavola rotonda “Esperienze del territorio”, secondo evento collaterale della mostra “Vicino/lontano. Viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell’immigrazione in Italia”, organizzata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e dal Comune di Alghero in collaborazione con il Gruppo Umana Solidarietà e la Fondazione Alghero, e visitabile presso gli spazi espositivi de Lo Quarter fino all’8 novembre.

L’evento, che si avvale del supporto dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si propone di indagare la condizione migratoria e costruire un fil rouge che abbracci le tematiche del vicino/lontano ponendo una lente di ingrandimento sulla situazione in Sardegna, sulle motivazioni alla base delle migrazioni e sui processi di accoglienza, integrazione ed inclusione nel nostro territorio. A confrontarsi su questi argomenti, insieme al Vescovo della diocesi Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino ed all’Imam di Sassari Abdellaoui Salaheddine, saranno i docenti dell’Università di Sassari Mariantonietta Cocco, Cristiano Tallè, Rosanna Morace e Silvia Serreli, il coordinatore del progetto di accoglienza Sai di Alghero gestito dal GUS-Gruppo Umana Solidarietà, Antonio Cerasolo Bruzzì, Mahamoud Idrissa Boune, rappresentante Associazione Niokondeme Maliani in Sardegna e presidente dell’Alto Consiglio dei Maliani d’Italia, Osman Fatty Assumana, rappresentante Associazione Gambiani in Sardegna e Mohamed Keita, fondatore della scuola di fotografia Studio Kene (Roma – Bamako).

Modererà l’incontro Michele Colucci, esperto di migrazioni e primo ricercatore presso l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. Al termine della discussione sarà proiettato il video di presentazione del progetto “Il cinema nei territori. Laboratorio di cinema documentario e video partecipativo”, realizzato dall’Associazione Culturale 4CaniperStrada e rivolto ai beneficiari del progetto SAI Junts di Alghero, con l’obiettivo di raccontare e diffondere storie di migrazione e integrazione nel territorio di Alghero e documentare le attività del progetto di seconda accoglienza del GUS, attraverso l’utilizzo di metodologie partecipate e degli approcci dell’antropologia e sociologia visuale e delle migrazioni. Seguirà un rinfresco offerto dalla Fondazione Alghero. L’insieme delle iniziative legate alla mostra è tra gli eventi ufficialmente associati alla Giornata Internazionale del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.
