Luoghi letterari, cinque residenze d’autore

BUGERRU - Da paesi d’ombre a “Luoghi letterari”. Perché prendano vita di romanzo, grazie a una scrittura sapiente. Cinque paesi della Sardegna: Buggerru, Castiadas, Senorbì e Tratalias nella parte meridionale dell’Isola e, dal cuore della Barbagia, Meana Sardo diventano protagonisti di un piccolo gran tour nato per mettere in luce, attraverso nuovi racconti, peculiarità ed elementi attrattivi di territori poco esplorati dai flussi turistici più intensi. Cinque scrittori: Andrea Alba, Anna Bertini, Massimo Granchi, Marisa Salabelle, Massimiliano Scudeletti, saranno accolti, dal 5 al 14 dicembre, dalle comunità per una residenza letteraria che si configura come un’esperienza immersiva a contatto con i luoghi e le persone, le realtà produttive, imprenditoriali, culturali, religiose, sociali. Occasione per scoprire, o riscoprire, paesaggi, storia e storie, tradizioni, saperi artigianali, memorie.



Frutto di questa esperienza sarà una raccolta di racconti ambientati nei paesi ospitanti, pubblicati nel libro “Luoghi letterari Sardegna 2025”, edito Arkadia. L’iniziativa è stata ideata da Gianmarco Murru, ideatore e project manager di “Luoghi letterari” presidente dell’associazione culturale “Mediterranea”, direttore della testata “Mediterraneaonline.eu” e Giulio Pisano – ideatore e direttore artistico di Luoghi Letterari, ma anche editor dell’agenzia letteraria EditReal - che curerà la raccolta e si occuperà della loro presentazione in Sardegna e nella Penisola. Il progetto è stato presentato oggi pomeriggio, 5 dicembre 2025, nella sala conferenze della Fondazione Banco di Sardegna a Cagliari, presenti l’ assessora alla Cultura Sonia Mascia, Antonello Erriu presidente Pro Loco, la direttrice del Museo Archeologico Elisabetta Frau tutti di Senorbì; l’ assessora alla Cultura di Meana Sardo Milena Pisu, il presidente dell’associazione “Viviamo Buggerru” Vittorio Facchinetti.



E da qui inizia il viaggio degli scrittori che saranno accompagnati dai sindaci in residenza, ognuno al luogo di destinazione per poi raccontarli, quei paesi, ciascuno a suo modo. Giunto alla seconda edizione “Luoghi letterari Sardegna” - la prima, inaugurata nel 2022, comprendeva Villacidro, il paese d’ombre reso celebre da Giuseppe Dessì - è stato esportato nel 2023 in Piemonte e Veneto con un format variamente adattato al contesto geografico. «L’idea di base è rigenerare i luoghi, farli conoscere attraverso la letteratura a chi viaggia in cerca di esperienze legate a un turismo culturale, sostenibile e lento - sottolinea Gianmarco Murru - ma soprattutto favorire l’incontro tra amministratori per creare una rete di "paesi letterari». Giulio Pisano, che nell’edizione precedente ha accompagnato gli scrittori per tutto il periodo di residenza letteraria, ha aggiunto «il nostro è un viaggio in un'Italia invisibile eppure ricchissima di bellezza. Un piccolo grand tour che ha già riservato e riserverà altre nuove sorpres»e.