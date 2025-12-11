Pioggia, temporali e freddo. Natale 2025 bagnato nell´Isola

S.A. 9:18 Pioggia, temporali e freddo

ALGHERO - Sarà un Natale non bianco ma bagnato quello che ci attende: Pioggia, temporali, poca neve sui rilievi e temperature al ribasso. Da oggi martedì 23, secondo i meteorologi dell'ufficio meteo dell'Aeronautica, inizia una settimana all'insegna del peggioramento delle condizioni su tutta la Sardegna, ad iniziare dal sud per poi spostarsi verso il centro nord. La vigilia del 24 la situazione sarà caratterizzata da piogge e temporali moderati, il giorno 25 la perturbazione potrebbe risparmiare il nord e concentrarsi soprattutto sulla costa orientale. Il 26 nuove precipitazioni in tutta l'Isola e temperature in picchiata, con 4-5 gradi sotto per le minime e -2-3 gradi sulle coste.