Pioggia, temporali e freddo. Natale 2025 bagnato nell´Isola
S.A. 9:18
Pioggia, temporali e freddo
Natale 2025 bagnato nell´Isola
Da oggi martedì 23, secondo i meteorologi dell´ufficio meteo dell´Aeronautica, inizia una settimana all´insegna del peggioramento delle condizioni su tutta la Sardegna, ad iniziare dal sud per poi spostarsi verso il centro nord.
Pioggia, temporali e freddo. Natale 2025 bagnato nell´Isola

ALGHERO - Sarà un Natale non bianco ma bagnato quello che ci attende: Pioggia, temporali, poca neve sui rilievi e temperature al ribasso. Da oggi martedì 23, secondo i meteorologi dell'ufficio meteo dell'Aeronautica, inizia una settimana all'insegna del peggioramento delle condizioni su tutta la Sardegna, ad iniziare dal sud per poi spostarsi verso il centro nord. La vigilia del 24 la situazione sarà caratterizzata da piogge e temporali moderati, il giorno 25 la perturbazione potrebbe risparmiare il nord e concentrarsi soprattutto sulla costa orientale. Il 26 nuove precipitazioni in tutta l'Isola e temperature in picchiata, con 4-5 gradi sotto per le minime e -2-3 gradi sulle coste.
23 dicembre
Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero
23 dicembre
Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare



