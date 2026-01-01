Cor 13:00 Piccola pesca: raddoppiano le risorse per Alghero Si passa da 100 a 200 mila euro ma non basta - dice il consigliere regionale algherese, l’obbiettivo è aumentare ancora il contributo, estenderlo a tutta la marineria e renderlo strutturale. Le interviste con l´assessore regionale Francesco Agus e il consigliere Valdo Di Nolfo



ALGHERO - La finanziaria regionale 2026 segna un piccolo-grande cambio di passo concreto per la piccola pesca costiera algherese: grazie a un’iniziativa portata avanti dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo, le risorse destinate ai progetti di sostegno al comparto e di tutela ambientale raddoppiano rispetto alla precedente legislatura (si passa da 100 a 200 mila euro). La prospettiva però è ancora più ambiziosa, ed è quella di ottenere due obiettivi nella prossima variazione triennale: aumentare ancora il finanziamento e renderlo strutturale. La norma usata va nel solco della continuità amministrativa ma il raddoppio del finanziamento elimina le disparità, unisce la marineria e riguarda tutte le licenze artigianali attive nella Riviera del Corallo.



Un intervento che ricomprende 39 piccole imprese, il doppio rispetto al passato, e che punta a rafforzare un settore strategico per l’economia locale, la tenuta sociale delle marinerie e la salvaguardia del mare. Di questo si è parlato e discusso nei giorni scorsi nella sala conferenze del Parco di Porto Conte, con le problematiche della piccola pesca costiera all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Un momento di confronto promosso dall'onorevole Di Nolfo insieme al presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù e il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, con la partecipazione delle istituzioni regionali e locali e dei rappresentanti del comparto.



All’incontro ha partecipato il neo assessore regionale con competenza sulla pesca, l'on. Francesco Agus, che ha condiviso la visione della Regione: «La Regione riconosce il valore di questa filiera in un territorio dove la piccola pesca costiera rappresenta un segmento importante dell'economia. Il rafforzamento delle risorse vuole rappresentare un passo importante a sostegno strutturale del comparto. L'obiettivo è duplice e sposa gli obiettivi del nostro Assessorato: da un lato tutelare il lavoro dei pescatori e, contemporaneamente, tutelare dell’ambiente marino». Sulla centralità del territorio è intervenuto il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto: «La piccola pesca è parte integrante dell’identità di Alghero. Il raddoppio delle risorse regionali è un segnale importante di attenzione verso una comunità che vive il mare ogni giorno e lo tutela».



Il presidente del Parco Regionale Naturale di Porto Conte, Emiliano Orrù: «Siamo felici della risposta a questa serata, la partecipazione è la dimostrazione che abbiamo davanti un comparto unito che ha idee e proposte. Come Parco rinnoviamo il nostro sostegno a supportare e gestire i progetti con l’obiettivo comune di tutelare tutte le parti coinvolte». Grande apporto del comparto che si è presentato con progetti e documenti alla mano che danno impulso e linfa al percorso delineato oggi dall'onorevole Di Nolfo e l'Assessore Agus. «Sostenere la piccola pesca significa difendere un pezzo fondamentale dell’identità della Riviera del Corallo – ha concluso Di Nolfo –. L’obiettivo è costruire un percorso stabile, condiviso con pescatori, enti locali e Parco, capace di unire lavoro, tutela ambientale e visione futura». Gli obiettivi futuri sono ambiziosi ma concreti: l'aumento dei fondi serve per coinvolgere tutte le licenze del comparto piccola pesca registrate ad Alghero.







