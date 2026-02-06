12:30 Progetto Alghero: nuove fratture

Mulas e Colledanchise fuori Nuova chat del gruppo di maggioranza senza il capogruppo Christian Mulas e il consigliere Marco Colledanchise: sarebbero ritenuti «fin troppo ingombranti » e soprattutto «disgreganti» da alcuni influenti colleghi. Acque agitate in coalizione



ALGHERO - «Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e alla fine certe cose vengono sempre a galla». Nuovo scossone nella coalizione che dal 2024 amministra, non senza difficoltà, nella città di Alghero. Ad alimentare il nuovo terremoto che scuote dalle fondamenta il "Progetto Alghero" è la deliberata esclusione del capogruppo Christian Mulas dal gruppo di maggioranza: chat parallela ma evidentemente altrettanto ufficiale a quella completa, dove comparirebbero soltanto i capigruppo di Partito democratico, Noi Riformiamo Alghero, AvS, M5S ed ex Città Viva e Futuro Comune (oggi Europa Verde).



A denunciarlo pubblicamente è lo stesso Mulas: «per un semplice passaggio informativo legato a un comunicato stampa della maggioranza, ho appreso che lo stesso documento veniva condiviso in una chat riservata a pochi partiti della maggioranza, una chat nella quale io e il collega Colledanchise siamo stati esclusi, nonostante facciamo parte della chat ufficiale dei capigruppo di maggioranza. Alla mia richiesta di chiarimenti, il sindaco che ringrazio per la trasparenza, mi ha riferito di non esserne a conoscenza. Questo rende il fatto ancora più serio».



«Evidentemente io e il collega Colledanchise non siamo ritenuti degni di partecipare a questo livello di condivisione. È un segnale chiaro: alcuni colleghi di maggioranza non vogliono condividere con noi il lavoro politico. Nonostante tutto, continuo a credere nei valori della fiducia, del rispetto e del lavoro per la città. Ed è proprio per rispetto verso i cittadini che ho ritenuto giusto rendere pubblico quanto accaduto» chiude Christian Mulas.