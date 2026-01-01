Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaMeteo › Ciclone: cabina di regia per la ricostruzione
S.A. 12:09
Ciclone: cabina di regia per la ricostruzione
Nelle zone colpite dal ciclone Harry sarà gestita da una cabina di regia coordinata dalla presidente della Regione Alessandra Todde, in qualità di commissaria straordinaria, in collaborazione con la Protezione Civile nazionale e locale
Ciclone: cabina di regia per la ricostruzione

CAGLIARI - La ricostruzione delle zone colpite dal ciclone Harry sarà gestita da una cabina di regia coordinata dalla presidente della Regione Alessandra Todde, in qualità di commissaria straordinaria, in collaborazione con la Protezione Civile nazionale e locale. Ne faranno parte anche gli assessorati regionali dell’Ambiente, con delega alla Protezione civile, delle Infrastrutture e Lavori pubblici, degli Enti locali, dell’Urbanistica e dei Trasporti insieme agli attori economici e sociali del territorio. Lo ha annunciato la stessa presidente Todde questa mattina, durante il sopralluogo del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nelle zone del Sud Sardegna colpite dal ciclone per cui sono in arrivo 33 milioni stanziati dal Governo per i primi interventi. «Vogliamo essere una regione virtuosa – ha detto la presidente, durante la visita alla spiaggia cagliaritana del Poetto -. L’abbiamo dimostrato nella gestione di questa emergenza: oggi contiamo i danni e non le vittime come è successo in passato. Dobbiamo lavorare sempre di più sulla prevenzione».

«La stima provvisoria dei danni in Sardegna è di circa 200 milioni di euro – ha spiegato la presidente -. È una stima ancora parziale, perché mancano all’appello strade e infrastrutture ma restituisce già la dimensione del lavoro che abbiamo davanti. Le risorse nazionali ci sono. I primi 33 milioni arrivati dal Governo rappresentano una tranche iniziale. Altre risorse arriveranno man mano che presenteremo i progetti. È una scelta che condivido, perché evita fondi bloccati e consente di legare ogni euro a interventi concreti. Non ci saranno soldi a pioggia. Ci saranno progetti seri, verificabili, utili ai territori». «Accanto alla ricostruzione, dobbiamo aprire con forza il capitolo prevenzione – ha aggiunto -. Pulizia dei canali, foci dei fiumi, consolidamento di porti e dighe, manutenzione delle opere esistenti, revisione delle aree più vulnerabili devono diventare attività ordinarie, programmate. Eventi come questo non possono più essere considerati eccezionali».

Sulla esigenza di prevenzione si è soffermato anche il ministro Musumeci: «Ora sappiamo che il ciclone può arrivare anche in Sardegna e dobbiamo organizzarci di conseguenza e quindi occorre prevenzione. Questo significa, a volte rivedere la pianificazione urbanistica e portarla avanti d’intesa con la Protezione civile, per capire quali sono le aree più deboli, più vulnerabili, più fragili. Lavoriamo per fare presto, ma anche per costruire meglio. Sono qui per testimoniare la concreta vicinanza del Governo nazionale alla Sardegna, alle comunità colpite, al Governo regionale e locale, e per assumere l’impegno di restare accanto alle istituzioni fino a quando non si sarà concluso il processo di normalizzazione». Dopo la visita del litorale cagliaritano il ministro si è spostato verso Capoterra nella statale 195, rimasta chiusa per alcuni giorni a causa della mareggiata, per poi concludere il sopralluogo a La Maddalena Spiaggia, nel territorio di Capoterra.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/1Maltempo, sopralluoghi a Cala Gonone e Siniscola
22/1Sos maltempo: iniziata la conta dei danni
21/1Sopralluogo aree colpite: verso stato di calamità
21/1Maltempo: codice arancione rischio idraulico
21/1Fipe: indennizzi ai locali per i danni ciclone
21/1«Per ciclone Harry servono 10 milioni»
21/1Meteo in attenuazione, s´innalzano i fiumi
20/1Ciclone, è ancora massima allerta: evacuazioni
20/1Govossai, scatta il piano di sicurezza
18/1Passa il ciclone sulla Sardegna
« indietro archivio meteo »
28 gennaio
Le 4 tappe di Triathlon Experience: c´è Alghero
28 gennaio
«Svilito ruolo delle Commissioni». M5s: Colledanchise alla deriva
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)