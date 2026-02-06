Cor 12:05 «Piscina, solo frottole e propaganda» «Altro che rassicurazioni: quelle della Giunta Cacciotto sono soltanto frottole buone per i titoli dei comunicati, ma del tutto prive di sostanza amministrativa. La verità è che sulla piscina comunale assistiamo all’ennesimo scaricabarile, condito da inesattezze e ricostruzioni fantasiose»: così il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero interviene sullo stato dell’impianto natatorio



ALGHERO - «Occorre ribadire, ancora una volta, che nel giugno 2019 l’Amministrazione di centrodestra, appena insediata, si imbatteva in un cantiere in stato di abbandono: mancavano la copertura, gli impianti elettrici e tecnologici, gli spogliatoi, l’impermeabilizzazione della terrazza e, fatto gravissimo, non era stato previsto un solo euro per l’efficientamento energetico. Eppure la piscina doveva essere consegnata ad aprile dello stesso anno. Altro che lavori quasi ultimati, come narra la stantia “disinformazia” della Giunta Cacciotto e del suo assessore alle ‘varie ed eventuali».



Forza Italia intervenne con decisione: «rilevato il grave inadempimento contrattuale, l’Amministrazione risolse il contratto con l’impresa poco prima del fallimento, evitando un danno ben più pesante per le casse comunali. Nello stesso tempo, grazie all’impegno dell’allora assessore Peru e del RUP delle opere pubbliche, geom. Angioi, vennero completate le opere primarie e riaperta la piscina scoperta dopo oltre cinque anni di chiusura, oltre a realizzare il primo intervento di efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici da 20 kilowatt». «Oggi, invece, assistiamo a una gestione del procedimento fatta di annunci, dietrofront e giustificazioni puerili. Le inesattezze diffuse dalla Giunta sono talmente gravi e numerose che è difficile non pensare a un mix di pressapochismo e dilettantismo che si riversa dannosamente sulla comunità algherese».



«Il dato oggettivo, nero su bianco, è uno solo: la piscina comunale è stata volontariamente stralciata dalla Giunta Cacciotto dal piano triennale delle opere pubbliche e non esiste alcuna reale volontà di completarla. È stato perfino ignorato lo strumento del partenariato pubblico-privato, che avrebbe consentito al privato di realizzare gli interventi necessari, curare la manutenzione e gestire l’impianto. E questo nonostante siano stati presentati da tempo due progetti di finanza». «Ancora più sconcertanti sono le affermazioni secondo cui bisognerebbe prima individuare il gestore e poi completare l’opera. È esattamente il contrario: prima si realizza l’impianto, poi lo si affida in gestione. Sono dichiarazioni che dimostrano una preoccupante ignoranza delle regole più elementari dell’amministrazione pubblica, con risvolti perfino comici che ricordano il ‘galleggiamento amministrativo’ della Giunta».



«Non dimentichiamo che lo stesso sindaco Cacciotto, nel 2024, durante la presentazione del quadrangolare internazionale di pallanuoto, aveva promesso di completare la piscina e di destinare le risorse necessarie. Con l’approvazione del bilancio e del piano triennale, quelle promesse si sono dissolte nel nulla, nonostante gli impegni assunti anche davanti al presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli». Per spirito collaborativo e propositivo Forza Italia chiede, con forza, che la Giunta Cacciotto, provveda, quantomeno a completare la pavimentazione delle due vasche della piscina coperta, realizzi il tunnel di collegamento dell’impianto con gli spogliatoi, collaudi gli impianti tecnologici già presenti, efficienti con altri 30 Kilowatt la struttura così da avere almeno il 50% dei Kilowattore disponibili di energia pulita rispetto al fabbisogno in modo tale da renderla utilizzabile.



«Basta frottole e propaganda. Questa Amministrazione abbandoni i proclami e il suo proverbiale immobilismo e destini finalmente le risorse necessarie, a partire dal completamento della piscina coperta, per restituire agli algheresi un impianto funzionante e capace di ospitare eventi nazionali e internazionali di nuoto e pallanuoto». Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Giovanna Caria, Nina Ansini, Pasqualina Bardino e Antonello Peru.