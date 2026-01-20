Alguer.it
Maltempo: codice arancione rischio idraulico
S.A. 17:16
Maltempo: codice arancione rischio idraulico
Nuovo avviso di criticità, con codice colore arancione per rischio idraulico sulle zone del Flumendosa-Flumineddu e Gallura, e giallo nel Campidano, mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico il codice è giallo per Iglesiente, Campidano e Tirso
Maltempo: codice arancione rischio idraulico

CAGLIARI - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale ha emesso il nuovo avviso di criticità, con codice colore arancione per rischio idraulico sulle zone del Flumendosa-Flumineddu e Gallura, e giallo nel Campidano, mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico il codice è giallo per Iglesiente, Campidano e Tirso. Nel corso del punto con la stampa, organizzato ormai quotidianamente dal Direttore generale della protezione civile regionale Mauro Merella e dall’Assessora della difesa dell’ambiente Rosanna Laconi, il Dipartimento meteoclimatico dell’ARPAS ha confermato un progressivo miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Sardegna. Le precipitazioni, ormai di debole intensità e isolate, sono destinate a cessare nel pomeriggio-sera di oggi, grazie all’indebolimento del sistema ciclonico e all’afflusso di aria più secca dai quadranti nord-orientali.

Anche venti e mareggiate risultano in deciso calo, con valori già sensibilmente inferiori rispetto alla giornata di ieri e una rapida attenuazione prevista nelle prossime ore. Nonostante il miglioramento meteorologico, Merella e il Direttore del Servizio previsione rischi Sergio Deiana hanno ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sui corsi d’acqua, in particolare nei bacini del Posada, Cedrino e Flumendosa, dove persistono portate ancora rilevanti, soprattutto fino alla mattinata di domani. L’ENAS ha confermato che le portate degli invasi sono in diminuzione, così come quelle rilasciate a valle, e che la diga di Nuraghe Arrubiu non sta effettuando scarichi in quanto è stata innalzata la quota massima di regolazione. La scelta si è resa necessaria per diminuire quanto più possibile il rischio idraulico a valle. Inoltre, una parte della risorsa idrica della diga è stata convogliata verso il bacino del Mulargia, limitandone così la dispersione e preservandola in caso di persistenza della crisi idrica. È stato fornito un aggiornamento anche sul confronto operativo in corso con una delegazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile arrivata ieri a Cagliari, soprattutto per le attività di ricognizione e stima dei danni, fondamentali per valutare misure di sostegno e intervento.

L’Assessora della difesa dell’ambiente ha assicurato la massima vicinanza ai territori colpiti, sottolineando l’importanza di disporre quanto prima di una stima dei danni, anche in vista della prossima finanziaria. La valutazione sarà necessaria per l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza, a livello regionale o nazionale. Dall’inizio dell’evento la Sala Operativa Regionale ha registrato oltre 130 segnalazioni sul territorio, mentre oltre 600 sono gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco, a conferma dell’intensità dei fenomeni, che non hanno comunque causato danni alle persone grazie alle misure di prevenzione adottate da tutte le istituzioni competenti e a quelle di autoprotezione seguite dalla popolazione. Sebbene la situazione sia in graduale miglioramento, permangono portate significative nei principali fiumi monitorati, che possono rappresentare un rischio per la popolazione, in particolare in prossimità di ponti e guadi. La Protezione civile regionale prosegue il monitoraggio costante e rinnova l’invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali.
16:00
Fipe: indennizzi ai locali per i danni ciclone
Secondo una prima stima della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, solo lungo il litorale di Cagliari tra le 15 e le 20 attività risultano gravemente compromesse, con attrezzature distrutte, locali allagati e intere stagioni di lavoro cancellate in poche ore
7:58
Meteo in attenuazione, s´innalzano i fiumi
Miglioramento complessivo delle condizioni meteo in Sardegna, rimane l'allerta. Possibili esondazioni e innalzamento importante del livello dei fiumi, nelle stesse zone di allerta per rischio idrogeologico di ieri, tranne Gallura e Sulcis
20/1/2026
Ciclone, è ancora massima allerta: evacuazioni
E´ prorogata l´allerta meteo fino alle 23.59 del 21 gennaio. Problemi sulla viabilità in molte zone dell´isola: rimangono chiuse scuole e uffici pubblici nel cagliaritano e in Ogliastra, le zone di Tirso e Gallura, invece, sono passate da criticità elevata a moderata
9:11
«Per ciclone Harry servono 10 milioni»
Lo dichiara Corrado Meloni, consigliere regionale Fratelli d’Italia, annunciando la presentazione di un emendamento alla legge finanziaria 2026 che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati agli interventi a favore dei territori colpiti dal ciclone Harry
20/1/2026
Govossai, scatta il piano di sicurezza
Raggiunto il massimo livello d’invasamento: l’acqua in uscita utilizzata per coprire il totale fabbisogno del potabilizzatore di Jann’e Ferru e quella in eccesso riversata verso il lago di Gusana
21:07
Sopralluogo nelle aree colpite: avanti con stato calamità
La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha effettuato un sopralluogo in alcune delle aree del Sud Sardegna maggiormente colpite dal ciclone Harry, nei territori di Capoterra, Pula e Sarroch, insieme alla Protezione civile regionale e all’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi
