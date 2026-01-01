Maltempo, sopralluoghi a Cala Gonone e Siniscola

Alguer.it
Cor 12:26
Nella frazione balneare di Dorgali, la visita si è svolta insieme alla sindaca Angela Testone, ai componenti della giunta comunale e alle donne e agli uomini della Protezione civile locale
NUORO - Dopo i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi nel Sud Sardegna, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha proseguito oggi le verifiche nei territori colpiti dal maltempo facendo tappa a Cala Gonone nella mattina e, nel pomeriggio, nel porto di La Caletta e a Capo Comino, a Siniscola. Nella frazione balneare di Dorgali, la visita si è svolta insieme alla sindaca Angela Testone, ai componenti della giunta comunale e alle donne e agli uomini della Protezione civile locale. A Siniscola la presidente è stata accompagnata dal sindaco Gian Luigi Farris e dai componenti dell’amministrazione comunale. La presidente, insieme ai consiglieri regionali Sebastian Cocco (Uniti per Todde) e Lara Serra (Movimento 5 Stelle), ha avuto modo di confrontarsi con gli amministratori locali, con i cittadini, con gli operatori economici e con la cooperativa del porto.
