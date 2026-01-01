Alguer.it
Cronaca › Monte Rosello e Prunizzedda: porta a porta
Cor 17:55
Monte Rosello e Prunizzedda: porta a porta
È già entrata nel vivo, da qualche settimana, l’estensione del “porta a porta” nei quartieri del Monte Rosello Alto e a Prunizzedda. L’82 percento degli interessati ha ritirato i kit e i carrellati e al momento la fase di transizione procede senza avere registrato gravi errori nel conferimento, sintomo di una elevata attenzione da parte dei cittadini
Monte Rosello e Prunizzedda: porta a porta

SASSARI - Passaggio al porta a porta al Monte Rosello e a Prunizzedda, si procede con le utenze non domestiche a Sassari. Nel frattempo continua anche il dialogo con le utenze non domestiche e i relativi sopralluoghi per valutare insieme le soluzioni più adatte. Per questo non sono stati ancora completamente rimossi i cassonetti: per consentire alle utenze non domestiche di attivare il servizio di ritiro rifiuti appositamente dedicato. A tal proposito, le attività commerciali ancora non dotate delle attrezzature necessarie per il conferimento dei rifiuti possono contattare il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, scrivendo all’email ambiente@comune.sassari.it o chiamando i numeri 079279655, 079279616, 079279639, 079279654, per concordare la modalità di consegna dei contenitori, ricevere il calendario degli svuotamento, la guida pratica e ogni risposta a qualsiasi dubbio in merito.
