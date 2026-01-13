Alguer.it
S.A. 8:43
A Nuoro via ai lavori per la galleria di Mughina
Dopo anni la Regione ha stanziato 10 milioni per avviare i lavori di messa in sicurezza della galleria di Mughina. Il nuovo stanziamento porta il totale a quota 20 milioni
A Nuoro via ai lavori per la galleria di Mughina

NUORO - Uno dei principali ingressi stradali per Nuoro rivede la luce. Dopo anni la Regione ha stanziato 10 milioni per avviare i lavori di messa in sicurezza della galleria di Mughina. Chiusa dal gennaio 2022, per un intervento di ristrutturazione, la galleria non è mai stata riaperta a causa di problemi di tenuta della volta. Di fatto da quattro anni i nuoresi e tutti coloro che si recano in città sono costretti ad entrare nel capoluogo, specie per l’innesto con la strada provinciale per Oliena e Dorgali, non potendo accedere direttamente alla circonvallazione. Il traffico in città è congestionato, soprattutto a causa della circolazione di mezzi pesanti.

Dopo le indagini geologiche, nel 2023 per i lavori di messa in sicurezza erano già stati stanziati 10 milioni. Ma nessun progetto esecutivo era stato definito e la galleria è rimasta nelle condizioni precedenti, senza alcun intervento. Fino ad oggi, quando la Giunta, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha deliberato la presa d'atto dell'assegnazione, da parte del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), di risorse del Fondo di rotazione, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, per un importo di 10 milioni di euro, per la messa in sicurezza della galleria di Mughina nel Comune di Nuoro.

Il nuovo stanziamento porta il totale a quota 20 milioni. L’Assessorato dei Lavori pubblici, guidato da Antonio Piu, ha lavorato in stretto contatto con il Comune di Nuoro, arrivando a condividere un progetto di fattibilità tecnico-economico dell’opera. Per questi ultimi 10 milioni la suddivisione di previsione di spesa prevede 4,7 milioni per completare la progettazione dell’intervento entro il primo semestre 2027 mentre i restanti 5,3 milioni sono previsti per il 2028 con il completamento dei lavori che viene stimato nel secondo semestre di quell’anno, come recita il cronoprogramma procedurale e il piano finanziario.
