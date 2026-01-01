Alguer.it
Domenica a Bosa l´assemblea delle Confraternite
Cor 21:42
Domenica a Bosa l´assemblea delle Confraternite
L´atteso appuntamento in programma dalle ore 15.45 nell’Aula Magna dell’ex Seminario di Bosa: i partecipanti saranno accolti dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Padre Mauro M. Morfino e dal Referente diocesano Don Mario Natalino Piras
Domenica a Bosa l´assemblea delle Confraternite

ALGHERO - Sarà l’occasione per presentare a confratelli e consorelle della Diocesi il nuovo Statuto delle Confraternite, l’appuntamento annuale che riunisce tutte le Confraternite di Alghero-Bosa, in programma il prossimo 8 Marzo. Nell’Aula Magna dell’ex Seminario di Bosa, dalle ore 15.45 i partecipanti saranno accolti dal Vescovo, Padre Mauro M. Morfino e dal Referente diocesano Don Mario Natalino Piras, avviando l’Assemblea con la preghiera e la riflessione.
3 marzo
Vescovi sardi contro la garante per i minori
3 marzo
Open day contro il Papilloma Virus
2 marzo
Alghero: Guardia Medica in via degli Orti



