Cor 21:42 Domenica a Bosa l´assemblea delle Confraternite L´atteso appuntamento in programma dalle ore 15.45 nell’Aula Magna dell’ex Seminario di Bosa: i partecipanti saranno accolti dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Padre Mauro M. Morfino e dal Referente diocesano Don Mario Natalino Piras



ALGHERO - Sarà l’occasione per presentare a confratelli e consorelle della Diocesi il nuovo Statuto delle Confraternite, l’appuntamento annuale che riunisce tutte le Confraternite di Alghero-Bosa, in programma il prossimo 8 Marzo. Nell’Aula Magna dell’ex Seminario di Bosa, dalle ore 15.45 i partecipanti saranno accolti dal Vescovo, Padre Mauro M. Morfino e dal Referente diocesano Don Mario Natalino Piras, avviando l’Assemblea con la preghiera e la riflessione.