Scomposte: storie di donne a Teatro

ALGHERO - Prosegue SCOMPOSTE – Storie di donne che non stanno al loro posto con lo spettacolo ESAGERATE! Più che un aggettivo un’esortazione, di e con Cinzia Spanò, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21 al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero. Marzo è il mese in cui SCOMPOSTE guarda a ciò che è stato conquistato. È il tempo dei diritti ottenuti, delle battaglie vinte, dell’emancipazione che ha prodotto cambiamenti reali nelle vite delle donne sul piano sociale, giuridico e culturale. Ma non coincide solo con la celebrazione pubblica: accanto ai traguardi collettivi mette a fuoco le consapevolezze che segnano un prima e un dopo, i punti oltre i quali non è più possibile arretrare.



In questo contesto si inserisce ESAGERATE!, spettacolo che prende avvio da un dato concreto: l’Italia è agli ultimi posti in Europa per pari opportunità, tra bassi tassi di occupazione femminile, divari salariali, lavoro di cura non retribuito, malattie poco studiate perché considerate “solo femminili”, farmaci testati sugli uomini e somministrati alle donne come se nulla cambiasse.

Eppure, ogni volta che una donna prova a nominare queste disparità, si sente spesso dire di essere “esagerata”. Una parola che limita e zittisce. Ma nella storia delle donne, molte conquiste sono state portate avanti proprio da “esagerate”. Attraverso ironia, dati, storie personali e riferimenti alla realtà quotidiana, lo spettacolo affronta le disuguaglianze che attraversano il lavoro, la salute, l’economia, il linguaggio e la rappresentazione delle donne nello spazio pubblico, restituendo alla parola “esagerate” una forza politica e collettiva.



All’interno di SCOMPOSTE, ESAGERATE! mette a fuoco l’empowerment come presa di parola che non chiede più legittimazione. Cinzia Spanò è attrice, drammaturga, regista teatrale e attivista. È socia fondatrice e presidente di Amleta, associazione per il contrasto alle disparità e alla violenza nel mondo dello spettacolo, Premio Amnesty International Arte e Diritti Umani 2021. Come attrice ha vinto il Premio Hystrio, il Premio Imola, il Premio Anteprima ed è stata candidata ai Premi Ubu.

SCOMPOSTE – Storie di donne che non stanno al loro posto proseguirà a marzo, chiudendo un percorso che, dal 25 novembre, ha messo in dialogo cinema, incontri e spettacoli per interrogare le forme della discriminazione di genere e le trasformazioni sociali che attraversano la vita delle donne (ingresso libero e gratuito).



Nella foto (di Laila Pozzo): Cinzia Spanò