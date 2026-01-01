Alguer.it
Mariotti, via alla riqualificazione
Cor 16:19
Mariotti, via alla riqualificazione
Il Mariotti si appresta a ripercorrere la strada della ritorno al passato grazie agli interventi predisposti dall’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, che mette in campo oltre 500 mila euro risultato di due contributi regionali.
Mariotti, via alla riqualificazione

ALGHERO - Oggi ha iniziato ad operare il cantiere, finanziato da un contributo regionale di 200 mila euro ai sensi della L.R. 19/12/2023, arrivato nel corso di questa consiliatura grazie ad una proficua interlocuzione tra Amministrazione comunale e regionale. I lavori, definiti dal servizio manutenzioni e affidati all’impresa Simec contemplano la riqualificazione degli spogliatoi, gli infissi, i servizi igienici posti sotto la tribuna, la messa in sicurezza di alcune parti esterne, il rifacimento degli impianti. I lavori del primo step dovranno durare 90 giorni, secondo i termini del contratto, e nel mentre il settore manutenzioni sta lavorano all’avvio, a breve, di altre lavorazioni.

Con un ulteriore contributo di 200 mila euro, finanziato dalla Regione ai sensi della L.R. 24/2025, infatti, verrà realizzato il nuovo manto erboso, con la posa in opera del tappeto in zolla per inerbimenti, oltre alla fornitura e posa delle porte e di altri adempimenti riguardanti opere e impianti e attrezzature, con previsione di ultimazione entro l’estate. Il pacchetto delle risorse conta inoltre su residui di bilancio da impiegare per altre manutenzioni e di 75 mila euro per la progettazione. «Il Mariotti deve tornare ad essere lo stadio della città. Questo è un intendimento cha abbiamo perseguito con determinazione fin dall’inizio del mandato, reperendo le risorse grazie al contributo della Regione Sardegna e allo sforzo dei nostri uffici e oggi finalmente inizia il cantiere – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto – con una delle prime operazioni propedeutiche al riportare lo stadio alle condizioni ideali per ospitare pubblico sugli spalti e giocatori a calcare il terreno di questo glorioso terreno di gioco. Confidiamo di concludere le operazioni entro l’estate e di poter ospitare la prossima stagione della prima squadra della città in un rinnovato impianto».

La riqualificazione del Mariotti rientra nel più ampio e vasto programma che l'amministrazione ha previsto sull'impiantistica sportiva e che vede sinergicamente lavorare gli assessorati ai lavori pubblici e manutenzioni guidato da Francesco Marinaro e quello al demanio e all'impiantistica sportiva guidato da Enrico Daga. «Le condizioni dello stadio versano attualmente in stato di abbandono da circa dieci anni e il processo di recupero è quanto mai opportuno, con una previsione di ulteriori interventi da programmare per la riqualificazione dell'intero impianto».
