Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaOpere › Reti idriche: 18 milioni ai comuni
S.A. 12:59
Reti idriche: 18 milioni ai comuni
L’intervento in finanziaria riguarda 403.904 metri di rete e coinvolge i 23 comuni interessati dalla Gestione autonoma del servizio idrico
Reti idriche: 18 milioni ai comuni

CAGLIARI - È stata autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di 6 milioni di euro, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle reti del sistema idrico integrato non gestite da Abbanoa. Il via libera è arrivato con l’approvazione in Consiglio regionale della legge di stabilità 2026 e il voto favorevole all’articolo 9, comma 13. «Un contributo concreto, atteso dal 2022 – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, che ha illustrato il finanziamento nel corso della conferenza stampa di stamane – ora i sindaci potranno gestire le spese di manutenzione straordinaria delle reti idriche autonome con soldi regionali, sgravando così i bilanci comunali». L’intervento in finanziaria riguarda 403.904 metri di rete e coinvolge i 23 comuni interessati dalla Gestione autonoma del servizio idrico (Gasi): Aggius, Anela, Arzana, Bessude, Bonarcado, Bottida, Bultei, Burgos, Cheremule, Esporlatu, Fluminimaggiore, Gadoni, Lotzorai, Modolo, Nuxis, Olzai, Paulilatino, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seui, Tertenia, Teulada, Villagrande Strisaili.

«La disposizione normativa – aggiunge Piu - prevede il finanziamento di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria delle opere appartenenti al Servizio Idrico Integrato gestito dalle Amministrazioni locali che non aderiscono ad Abbanoa. Si tratta di investimenti necessari a mantenere e garantire l’erogazione del servizio. L’approvazione di questa spesa – sottolinea l’assessore - è un passaggio importante che riconosce nei fatti pari diritti e doveri alla risorsa gestita dai comuni». Nel 2022 arriva il riconoscimento per gli Enti locali che chiedevano di gestire autonomamente il servizio, da parte dell’Ente di Governo d’ambito della Sardegna (EGAS), chiamato a verificare per ciascuno di essi la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale. I comuni possono ottenere la salvaguardia e la tutela della gestione idrica autonoma se si tratta di comuni montani con meno di mille abitanti oppure quando un comune disponga contemporaneamente dell’approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate, di sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree protette o in siti individuati come beni paesaggistici, dell’utilizzo efficiente della risorsa e della tutela del corpo idrico. La dotazione finanziaria complessiva approvata è stata oggetto di valutazione dell’Ente di Governo d’ambito della Sardegna (EGAS) che sovraintende la gestione del Servizio idrico integrato.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:39
«Le bugie di Forza Italia non diventano verità»
La maggioranza algherese replica alla nuova invettiva di Forza Italia sulle opere pubbliche: suggeriamo a Forza Italia, che sempre più spesso non viene seguita nelle sue uscite velleitarie dal resto dell’opposizione, di elevare la qualità del dibattito per riprendere il consenso perduto, sempre più compromesso e in netta discesa a causa delle stizzite abbuffate comunicative del suo leader
24/2/2026
Torres, impianti in sicurezza
Torres, sì al progetto esecutivo per la messa a norma degli impianti per il calcio e il tennis. «Vogliamo dotare la città di strutture adeguate a ospitare manifestazioni di grande rilievo»
20/2«Manutenzioni e opere, un disastro»
19/2Da Regione 12 milioni di opere pubbliche a Macomer
19/2Lago Omodeo, collaudo per nuovo stoccaggio
18/2«Mariotti, nessun merito a Di Nolfo»
17/2Mariotti, via alla riqualificazione
14/2Pioggia di euro per Sassari città della cultura
14/2Mariotti, in arrivo altri 200mila euro
13/2Via ai lavori nella caserma dei Vigili del fuoco
11/2A Sassari lavori su 7 ruderi a San Donato
11/2Degrado a Santa Chiara e Bastioni. «Sindaco apra tavolo tra gli Enti»
« indietro archivio opere »
26 febbraio
Premio Dessì: nuovo Bando 2026
26 febbraio
Al Parco di Porto Conte 4,2 mln per interventi sulle coste
26 febbraio
Queen, la tribute band ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)