Da Regione 12 milioni di opere pubbliche a Macomer Tra i temi affrontati figurano i progetti relativi alla viabilità urbana ed extraurbana, agli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, all'adeguamento dello spazio fieristico, nonché alle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche



MACOMER - L’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, si è recato questa mattina a Macomer, per una visita istituzionale, dove ha incontrato il sindaco Riccardo Uda, l’assessora della Cultura Rita Atzori e l’assessore dei Lavori pubblici Danilo Masala. Un momento di confronto operativo sulla situazione territoriale del Marghine e sullo stato di avanzamento dei principali interventi promossi dall’Amministrazione comunale e finanziati dalla Regione a partire dal 2024, per un valore complessivo superiore ai 12 milioni di euro. Tra i temi affrontati figurano i progetti relativi alla viabilità urbana ed extraurbana, agli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, all’adeguamento dello spazio fieristico, nonché alle opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche.



«La visita di oggi – evidenzia l’assessore Piu - consolida un metodo di lavoro fondato sulla cooperazione tra livelli istituzionali e sulla programmazione condivisa degli interventi, nella consapevolezza che solo attraverso una visione strategica e una sinergia concreta tra Regione e Comuni sia possibile garantire sicurezza, sviluppo e qualità della vita ai cittadini del territorio». Tra gli interventi, in evidenza nel corso dell’incontro, i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo sulla ex-131 in direzione Sassari, infrastruttura strategica destinata a eliminare il pericoloso incrocio a raso situato nella zona nord della città, uno degli ultimi ancora presenti in Sardegna. I lavori sono già stati avviati e la conclusione dell’opera è prevista per la stagione estiva, con un significativo miglioramento in termini di sicurezza stradale e fluidità del traffico. Ampio spazio è stato dedicato ai progetti connessi al dissesto idrogeologico, tema di particolare urgenza per il territorio del Marghine, recentemente interessato dagli effetti della forte ondata di maltempo e dalla conseguente allerta meteo. L’Amministrazione ha evidenziato la necessità di interventi strutturali per la mitigazione del rischio e per la messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte.



Nel corso dell’incontro sono state inoltre affrontate le criticità legate alle condizioni delle vie di accesso al paese e delle strade di collegamento tra le due zone industriali di Tossilo e Bonu Trau. Il potenziamento e l’adeguamento di tali collegamenti consentirebbero di deviare il traffico dei mezzi pesanti al di fuori del centro abitato, riducendo l’impatto sulla viabilità urbana e contenendo i costi di manutenzione stradale. Una prospettiva resa ancora più attuale dall’imminente accensione dell’impianto di termovalorizzazione di Tossilo e dal previsto incremento del traffico di mezzi provenienti dai 147 Comuni conferitori. L’assessore regionale ha assicurato la piena attenzione della Regione rispetto alle istanze rappresentate, riconoscendo le difficoltà che il territorio sta affrontando e confermando l’impegno a proseguire nel percorso di collaborazione istituzionale già avviato.