S.A. 19:52
Lago Omodeo, collaudo per nuovo stoccaggio
Operazioni di collaudo della diga “Eleonora d’Arborea”. In questo periodo di tempo verranno raccolti tutti i dati necessari per richiedere l’innalzamento della quota autorizzata per consentire lo stoccaggio di ulteriori 50 Milioni di mc
Lago Omodeo, collaudo per nuovo stoccaggio

ORISTANO - Proseguono le operazioni di collaudo della diga “Eleonora d’Arborea” (lago Omodeo). Le abbondanti piogge dei primi due mesi di quest’anno hanno portato il livello del lago da 92.02 con 202.8 milioni di metri cubi invasati al 1° gennaio, all’attuale quota di 106,75 cui corrispondono 491.7 milioni di metri cubi invasati. «Questo – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – consente, da un lato, di consolidare i progressi fatti nel corso del 2025, quando a seguito delle attività di ENAS l’ufficio dighe del Ministero ha elevato la massima quota di regolazione da 103.5 a 105 (con un incremento di volume consentito di oltre 30 milioni, pari alla capienza di una diga media) e dall’altro di proseguire, sempre come assentito dall’ufficio dighe, con gli invasi sperimentali fino a quota 107. In questo periodo di tempo verranno raccolti tutti i dati necessari per richiedere l’innalzamento della quota autorizzata per consentire lo stoccaggio di ulteriori 50 Milioni di mc».

Nel contempo, sono stati affidati lavori prescritti per proseguire negli invasi sperimentali oltre quota 107, in modo da continuare nel percorso di collaudo della diga, per step successivi, fino alla sua quota di progetto di 116.50. La quota di 107 è la massima attualmente raggiungibile in condizioni di sicurezza. Per questa ragione, a partire da oggi, inizierà un rilascio idrico attraverso la centrale idroelettrica “Tirso 1”, che rallenterà la crescita di livello, fino al raggiungimento della quota massima che, una volta raggiunta, dovrà giocoforza essere mantenuta attraverso l’azionamento degli scarichi. L’energia verde prodotta dal rilascio contribuirà a ridurre il costo della bolletta energetica che la Regione paga per la gestione del sistema idrico multisettoriale, che permette agli operatori (Abbanoa, Consorzi di Bonifica e Consorzi industriali) di distribuire l’acqua ai propri utenti. «A seguito di questo collaudo – conclude Piu – daremo un grande impulso alla lotta contro la siccità perché la diga Cantoniera, oltre a rappresentare già il secondo bacino d’Europa che ha consentito di tenere il sistema nelle stagioni più siccitose, potrà aumentare lo stoccaggio di risorsa idrica tanto quanto altre due dighe in più a disposizione dell’intero sistema».
