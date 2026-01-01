S.A. 8:00 L´algherese Anastasia Ogno premiata a Perugia Alla cerimonia CRUmbria Awards 2025, la celebrazione delle eccellenze del Tennis e Padel del territorio Umbro che nel corso dell’ultimo anno si sono distinte per risultati agonisti, merito sportivo e fair play



ALGHERO - A Perugia, lo scorso 28 febbraio, presso il Centro Congressi “Sala Auditorium” dell’Hotel Giò, si è svolta la cerimonia CRUmbria Awards 2025. La celebrazione delle eccellenze del Tennis e Padel del territorio Umbro che nel corso dell’ultimo anno si sono distinte per risultati agonisti, merito sportivo e fair play. Tra i premiati spicca la giovane algherese Anastasia Ogno, tesserata per la Tennis Training School di Foligno, che al termine di una stagione sportiva ricca di sfide e grandi successi è la vincitrice dei Campionati Umbri Assoluti Individuali.



Inoltre Anastasia ha fatto un importante salto nel ranking della ITF Official National Ranking 2026. Attualmente è al 146° posto. Grande soddisfazione della Ogno per tutti traguardi raggiunti nel 2025 con la TTS, anch’essa premiata come la miglior scuola Tennis Umbra e Prima Classificata del Trofeo Grand Prix – Trofeo Scuole Tennis, riconosciuta dalla FITP per la 9° volta come miglior scuola Tennis d’Italia.