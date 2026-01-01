Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportPallavolo › Gymnasium Alghero, fine settimana di vittorie
Cor 15:18
Gymnasium Alghero, fine settimana di vittorie
La Serie D piega la Garibaldi al tie-break. En plein delle giovanili. Ecco il dettaglio del fine settimana appena trascorso sui campi di gioco
Gymnasium Alghero, fine settimana di vittorie

Serie D: vittoria di carattere Il match clou è andato in scena domenica sera. La Gymnasium ha battuto l'Ecomar Us Garibaldi per 3-2 (25/23, 25/19, 21/25, 18/25, 15/8). Le algheresi sono partite forte, portandosi subito sul 2-0. Poi il ritorno delle avversarie, squadra fisica e alta, che ha riaperto i giochi portando la sfida al tie-break. Nel quinto set la Gymnasium ha ripreso in mano le redini del gioco chiudendo la pratica. Da segnalare la prova del libero: un'atleta dell'Under 18 chiamata a sostituire la titolare assente. Nonostante la responsabilità, la giovane ha offerto una prestazione solida e brillante.

Under 18: la grande rimonta Domenica mattina l'Under 18 ha superato l'Asd Sorso Volley per 3-2 (21/25, 12/25, 25/9, 25/19, 15/13). Gara dai due volti. Nei primi due set il Sorso ha dominato in battuta e a muro. Sotto 0-2, la Gymnasium ha avuto una reazione d'orgoglio. Complice anche un cambio tattico – con lo spostamento di una schiacciatrice da posto 4 a posto 2 per dare più potenza – le padrone di casa hanno ribaltato l'inerzia e il risultato.

Under 16: doppio sorriso Percorsi diversi ma stesso esito per le due formazioni Under 16. La Gymnasium Rossa (Girone A) ha liquidato il Sorso Volley con un netto 3-0 (25/18, 25/12, 25/19). Partita a senso unico contro una formazione avversaria molto giovane. La Gymnasium Gialla (Girone B) ha vinto una battaglia contro l'Asd Pgs Gioins per 3-2. Un passo avanti evidente per il gruppo meno esperto, capace di riscattare la sconfitta dell'andata mostrando segnali di crescita.

Nelle altre gare, sabato pomeriggio la 3^ Divisione Under ha battuto lo Sporting Thiesi per 3-1. Gara controllata, con un calo solo nel secondo set dovuto a qualche cambio che ha rotto gli equilibri, poi ristabiliti. Domenica pomeriggio vittorie nette anche per l'Under 14, che ha vinto 3-0 a Sassari contro la Punto SS Volley mostrando un buon atteggiamento, e per la 3^ Divisione Open allenata da Enrico Granese, che ha superato l'Ardara per 3-0 in una gara senza storia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/2Volley maschile: la Sottorete espugna Ittiri
12/1Sottorete batte Time Out Olbia
16/12Gymnasium Volley Alghero: settimana pesante
12/12La Sottorete vince contro Silvio Pellico
10/12Web Project Sottorete conquista i primi tre punti
9/12Gymnasium senza campo: sconfitta e polemiche
2/12Sottorete, esordio con sconfitta
1/12 Gymnasium Volley Alghero: doppia vittoria
30/7Alghero tappa regionale del beach volley
1/7Al Lido di Alghero il Summerbeach Village
« indietro archivio pallavolo »
17 febbraio
«Acqua irrigua, scandalo nella Nurra»
17 febbraio
Mariotti, via alla riqualificazione
17 febbraio
«La continuità aerea non regola il turismo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)