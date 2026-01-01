Cor 15:18 Gymnasium Alghero, fine settimana di vittorie La Serie D piega la Garibaldi al tie-break. En plein delle giovanili. Ecco il dettaglio del fine settimana appena trascorso sui campi di gioco



Serie D: vittoria di carattere Il match clou è andato in scena domenica sera. La Gymnasium ha battuto l'Ecomar Us Garibaldi per 3-2 (25/23, 25/19, 21/25, 18/25, 15/8). Le algheresi sono partite forte, portandosi subito sul 2-0. Poi il ritorno delle avversarie, squadra fisica e alta, che ha riaperto i giochi portando la sfida al tie-break. Nel quinto set la Gymnasium ha ripreso in mano le redini del gioco chiudendo la pratica. Da segnalare la prova del libero: un'atleta dell'Under 18 chiamata a sostituire la titolare assente. Nonostante la responsabilità, la giovane ha offerto una prestazione solida e brillante.



Under 18: la grande rimonta Domenica mattina l'Under 18 ha superato l'Asd Sorso Volley per 3-2 (21/25, 12/25, 25/9, 25/19, 15/13). Gara dai due volti. Nei primi due set il Sorso ha dominato in battuta e a muro. Sotto 0-2, la Gymnasium ha avuto una reazione d'orgoglio. Complice anche un cambio tattico – con lo spostamento di una schiacciatrice da posto 4 a posto 2 per dare più potenza – le padrone di casa hanno ribaltato l'inerzia e il risultato.



Under 16: doppio sorriso Percorsi diversi ma stesso esito per le due formazioni Under 16. La Gymnasium Rossa (Girone A) ha liquidato il Sorso Volley con un netto 3-0 (25/18, 25/12, 25/19). Partita a senso unico contro una formazione avversaria molto giovane. La Gymnasium Gialla (Girone B) ha vinto una battaglia contro l'Asd Pgs Gioins per 3-2. Un passo avanti evidente per il gruppo meno esperto, capace di riscattare la sconfitta dell'andata mostrando segnali di crescita.



Nelle altre gare, sabato pomeriggio la 3^ Divisione Under ha battuto lo Sporting Thiesi per 3-1. Gara controllata, con un calo solo nel secondo set dovuto a qualche cambio che ha rotto gli equilibri, poi ristabiliti. Domenica pomeriggio vittorie nette anche per l'Under 14, che ha vinto 3-0 a Sassari contro la Punto SS Volley mostrando un buon atteggiamento, e per la 3^ Divisione Open allenata da Enrico Granese, che ha superato l'Ardara per 3-0 in una gara senza storia.