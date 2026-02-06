Alguer.it
«Briciole da Sassari, accusa ridicola»
«Ad Alghero arrivano le briciole dei fondi per la Città Metropolitana » l´accusa di Forza Italia ma per Giampietro Moro e Beatrice Podda di Europa Verde si tratta semplicemente di accuse infondate da parte della destra algherese
«Briciole da Sassari, accusa ridicola»

ALGHERO - «Sulla destinazione dei fondi per la riqualificazione, la valorizzazione e la rigenerazione di infrastrutture strategiche del territorio metropolitano l’opposizione algherese fa propaganda “tafazziana”. Alghero è parte importante della Provincia di Sassari - sottolineano i consiglieri Giampietro Moro e Beatrice Podda - svolge un ruolo determinante delle politiche turistiche del Nord Ovest e della programmazione, ma nella composizione del Consiglio Metropolitano di Sassari è rappresentata debolmente e con posizionamenti ininfluenti ai fini decisionali da un rappresentante di Forza Italia. Questo elemento è sicuramente un fatto del quale le forze di centrosinistra tengono conto e terranno conto per sostenere Alghero e le proprie istanze attraverso il Sindaco Raimondo Cacciotto per lavorare insieme a strategie comuni».

«Le doglianze del centrodestra sono sotto questi presupposti, peraltro, un autogol clamoroso: il piano di rigenerazione dell’ExQ di Sassari, il potenziamento dell’impiantistica sportiva di Alghero e la valorizzazione del patrimonio termale di Benetutti riguardano beni di proprietà della Provincia di Sassari e solo questi potevano essere oggetto di finanziamento non esistendo altre progettazioni pronte al finanziamento nel patrimonio della ex provincia» puntualizzano Giampietro Moro e Beatrice Podda di Europa Verde alle accuse di briciole lanciate da Forza Italia.

«La proposta di investire risorse sulla Piscina comunale di Alghero à da considerare perlomeno ridicola, essendo il bene di proprietà comunale. Non si ha notizia, in ogni caso, di proteste sulla suddivisione dei fondi da parte del rappresentante di Alghero in seno al consiglio Metropolitano, e appartenente alla stesse forze che oggi lamentano, con argomenti deliranti, disparità di trattamento. Suggeriamo una maggiore serietà nella comunicazione e un senso della realtà adeguato al ruolo di opposizione evitando le bulimie comunicative di alcuni che stanno inquinando la serietà dell’opposizione algherese» chiudono Moro e Podda.
6/2/2026
«Ad Alghero arrivano solo le briciole»
In effetti a leggere il resoconto di Palazzo Sciuti sulla ripartizione dei fondi regionali destinati alla Città Metropolitana c´era da rimanere alquanto esterrefatti: una partenza così ad Alghero, probabilmente, non era preventivata nemmeno nella peggiore delle ipotesi
4/2Palestra Liceo Artistico: 600mila per lavori
3/2Città Metropolitana: 14mln Sassari, 600mila euro Alghero
2/2«Propaganda e immobilismo, un fallimento»
1/2Via Fratelli Accardo Artigiani: chiarezza
31/1Carrabuffas, i capigruppo: sveglia Daga
29/1Via degli Artigiani: ultimatum a Porta Terra
28/1Caserma a Bosa: a breve la gara per i lavori
28/1Posidonia a San Marco: sopralluogo
22/1Centro Sportivo Rocca Ruja: riqualificazione
22/1Emergenza siccità, Anbi: tutte le priorità
6 febbraio
Vigili verso lo sciopero ad Alghero. E´ scontro aperto con Porta Terra
7 febbraio
Carraixali di Alghero, una settimana in maschera
5 febbraio
Rapina alla Coop, la seconda in pochi giorni



