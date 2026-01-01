Cor 17:38 Sennori plastic free, raccolti 100kg di rifiuti Domenica 15 febbraio si è svolta a Sennori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, una nuova iniziativa di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus, partendo dal parcheggio del nuovo campo sportivo



SENNORI - L’evento, coordinato dalla referente locale Patrizia Grandjean, è il secondo organizzato dall’inizio dell’anno nel territorio di Sennori. I volontari sono intervenuti lungo la circonvallazione del paese, proseguendo un’attività di recupero e cura del territorio avviata nelle settimane precedenti. La partecipazione ha visto coinvolto un gruppo composto da sei persone, caratterizzato da un impegno condiviso e da una presenza internazionale, con italiani, francesi e svizzeri tra coloro che si sono prestati a questa iniziativa ambientale.



Le condizioni meteorologiche favorevoli, grazie all’assenza di pioggia e alla diminuzione del vento, hanno consentito lo svolgimento delle operazioni senza difficoltà. Al termine dell’attività sono stati raccolti circa 100 chilogrammi di rifiuti, tra cui plastica, bottiglie di vetro, lattine in alluminio e pezzi di ferro, segnalando una persistente problematica di abbandono che richiede interventi regolari.

La giornata si è conclusa con l’obiettivo raggiunto di contribuire alla tutela ambientale. Il prossimo appuntamento è programmato per il 15 marzo, confermando la continuità dell’impegno volto a coinvolgere un numero crescente di cittadini nella difesa dell’ambiente.