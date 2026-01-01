Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteAmbiente › Sennori plastic free, raccolti 100kg di rifiuti
Cor 17:38
Sennori plastic free, raccolti 100kg di rifiuti
Domenica 15 febbraio si è svolta a Sennori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, una nuova iniziativa di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus, partendo dal parcheggio del nuovo campo sportivo
Sennori plastic free, raccolti 100kg di rifiuti

SENNORI - L’evento, coordinato dalla referente locale Patrizia Grandjean, è il secondo organizzato dall’inizio dell’anno nel territorio di Sennori. I volontari sono intervenuti lungo la circonvallazione del paese, proseguendo un’attività di recupero e cura del territorio avviata nelle settimane precedenti. La partecipazione ha visto coinvolto un gruppo composto da sei persone, caratterizzato da un impegno condiviso e da una presenza internazionale, con italiani, francesi e svizzeri tra coloro che si sono prestati a questa iniziativa ambientale.

Le condizioni meteorologiche favorevoli, grazie all’assenza di pioggia e alla diminuzione del vento, hanno consentito lo svolgimento delle operazioni senza difficoltà. Al termine dell’attività sono stati raccolti circa 100 chilogrammi di rifiuti, tra cui plastica, bottiglie di vetro, lattine in alluminio e pezzi di ferro, segnalando una persistente problematica di abbandono che richiede interventi regolari.
La giornata si è conclusa con l’obiettivo raggiunto di contribuire alla tutela ambientale. Il prossimo appuntamento è programmato per il 15 marzo, confermando la continuità dell’impegno volto a coinvolgere un numero crescente di cittadini nella difesa dell’ambiente.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/2Alghero: Palme non piantate ma già pagate
11/2«Chiarezza su palme e costi»
11/234 nuove palme sul Lungomare
5/2Sostenibilità e riciclo nelle scuole di Porto Torres
4/2Nuovo appalto rifiuti. Ecocentri aperti la domenica
1/2Forestazione urbana, interventi a Sassari
28/1Rinnovabili: nuovo iter autorizzazioni
28/1Birdwatching gratuita al lago di Baratz
22/1Appalto rifiuti: sindacato chiama Cacciotto
21/1«Rispetto graduatorie nell´appalto rifiuti»
« indietro archivio ambiente »
17 febbraio
«Acqua irrigua, scandalo nella Nurra»
17 febbraio
Mariotti, via alla riqualificazione
17 febbraio
«La continuità aerea non regola il turismo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)