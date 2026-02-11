Alguer.it
S.A. 11:09
Via ai lavori nella caserma dei Vigili del fuoco
Ieri gli uffici del settore opere pubbliche hanno proceduto con l’affidamento delle opere che dovranno ripristinare le condizioni di sicurezza, intervenendo sulle parti di copertura e sul rifacimento degli intonaci interni, sull’impianto idrico ed elettrico
Via ai lavori nella caserma dei Vigili del fuoco

ALGHERO - Dopo le ripetute segnalazioni sulla grave situazione del Distaccamento dei pompieri [LEGGI], sono partiti i lavori urgenti di manutenzione straordinaria della caserma dei Vigili del Fuoco di Via Napoli, ieri gli uffici del settore opere pubbliche hanno proceduto con l’affidamento delle opere che dovranno ripristinare le condizioni di sicurezza, intervenendo sulle parti di copertura e sul rifacimento degli intonaci interni, sull’impianto idrico ed elettrico. Come assicurato dal sindaco Raimondo Cacciotto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ieri si è risolto anche l’aspetto della sistemazione provvisoria della mensa. Grazie alle interlocuzioni positive con la Misericordia di Alghero e al confronto con gli operatori, il servizio di refezione si sposterà nella sede di via Giovanni XXIII, in attesa della conclusione dei lavori nella caserma di via Napoli.

L’accordo raggiunto con la Confraternita prevede l’utilizzo di locali idonei per il servizio mensa, l’individuazione di spazi adeguati per i mezzi. «Abbiamo lavorato da subito in stretto coordinamento con il comandante Provinciale Ing. Gizzi, con il quale siamo in stretto contatto fin dal suo insediamento, per risolvere le problematiche e non lasciare perdurare oltre i tempi tecnici i disagi – spiega il primo cittadino – e siamo riusciti ad intervenire con prontezza trovando una soluzione temporanea efficace e adatta alle esigenze del personale del comando di Alghero, presidio fondamentale per la sicurezza e per la prevenzione della comunità». La soluzione provvisoria consente ora di svolgere con procedura d’urgenza i lavori nella caserma di via Napoli, coordinati dall’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro, dove già da stamattina gli operai della ditta affidataria stanno allestendo il cantiere. Il sindaco infine rivolge un ringraziamento «a tutti coloro che si sono interessati alla situazione e ringrazio soprattutto i Vigili del Fuoco per il loro importante servizio alla comunità, dimostrato anche ieri in occasione dell'eccezionale evento atmosferico che ha interessato la città».
