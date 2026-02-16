Cor 15:14 B femminile, Mercede al comando La Mercede, pur rimaneggiata a causa delle assenze di Petrova e di coach Monticelli, impegnata con l´Academy Regionale, riesce a strappare i due punti contro l´Astro cagliari dopo una partita impegnativa: 58-63 il finale a Cagliari



ALGHERO - «Oggi devo fare i complimenti alla squadra - dichiara Francesco De Rosa - siamo venuti a Cagliari senza Petrova e Monticelli, nonostante queste assenze pesanti e una partenza da brivido le ragazze non hanno mai mollato e sono rientrate in partita fino a conquistare la vittoria. Oltre alle solite Murgia e Derekyuvlieva, oggi va sottolineata la prova di Moro, la crescita di Vaicekauskas e la solidità di Silanos e Cavallero che hanno alzato il livello della difesa fino a mandare in confusione l'attacco dell'Astro. Ora chiudiamo la fase regolare contro Nuoro, poi recupereremo Selargius e Su Planu per poi giocare la fase ad orologio che determinerà la squadra che disputerà gli spareggi per l'A2. Siamo lì e vogliamo provarci».