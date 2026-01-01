Alguer.it
S.A. 10:40
Brianda e Vacca: Comitato per il No ad Alghero
Dibattito pubblico sulle ragioni del NO nella sala della fondazione Laconi, sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17. Interverranno l´ex magistrato Mariano Brianda e l´avvocato Elias Vacca
Brianda e Vacca: Comitato per il <i>No</i> ad Alghero

ALGHERO - Il Comitato di Alghero per il NO al referendum giustizia, organizza un dibattito pubblico sulle ragioni del NO nella sala della fondazione Laconi in via Mazzini n. 99, sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17. Interverranno i relatori: Mariano Brianda ex magistrato già Presidente della Corte di Appello di Sassari e l'avvocato Elias Vacca.

Nella foto: Elias Vacca
