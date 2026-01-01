Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Concerto sui Pink Floyd al Verdi di Sassari
S.A. 21:29
Concerto sui Pink Floyd al Verdi di Sassari
Domenica 1° marzo alle 19 il Teatro Verdi di Sassari ospiterà l’esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, a cura dell’Associazione Moon Live con la Cooperativa Teatro e/o Musica
Concerto sui Pink Floyd al Verdi di Sassari

Un’immersione totale in uno dei pilastri della storia della musica: domenica 1° marzo alle 19 il Teatro Verdi di Sassari ospiterà l'esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon, capolavoro dei Pink Floyd che dal 1973 ha ridefinito i confini del pop-rock mondiale. L'evento è curato dall’Associazione Moon Live in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Sul palcoscenico dello storico teatro sassarese darà nuova vita all’iconico album il collettivo Moon, formato da musicisti spinti da una profonda dedizione tecnica ed emotiva, impegnati nel ricreare fedelmente le sonorità evocative e le atmosfere visionarie della band britannica. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un viaggio tra suoni e immagini, fedele alla poetica che – oltre cinquant’anni fa – rese universali le intuizioni di quattro ragazzi poco più che ventenni.

Un omaggio alla grande musica e un regalo per il pubblico di ogni età, pronto a lasciarsi trasportare da note che hanno segnato intere generazioni. I Moon sono Marco Chessa (batteria e voce), Antonello Biosa (basso), Marco Casu (chitarra e voce), Luigi Poddighe (chitarra e voce), Daniele Manca (pianoforte, tastiere e voce), Fabio Fois (tastiere), Gian Piero Carta (sax), Federica Piu (voce), Sara Prato (voce). Pubblicato proprio il 1° marzo di 53 anni fa, The Dark Side of the Moon rappresenta il momento in cui il gruppo britannico raggiunse una perfetta fusione tra sperimentazione sonora, riflessione filosofica e grande successo commerciale. Pensato e realizzato come un concept album, un’opera unitaria in cui i brani sono concatenati tra loro nell’ordine in cui sono eseguiti, ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo, restando oltre 700 settimane, dal 1973 al 1988, nella classifica americana Billboard 200.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:44
I The Kolors a Pasquetta a Porto Torres
Per tutta la giornata il centro cittadino sarà animato con musica, mercatini e mostre. Il cartellone degli eventi, anche quest’anno, si arricchisce con le visite guidate nei siti archeologici cittadini
21/2Capo Plaza, summer tour ad Alghero
20/2La finale di Sanremo al Teatro di Alghero
18/2Alguer Summer Festival: ad agosto Fulminacci
18/2JazzOp: tre nuovi appuntamenti a Sassari
17/2Musica da camera protagonista a Sassari
16/2Assonanze: Identità in ascolto a Sorso
14/2Abbabula presenta i Nu Genea a Sassari
12/2Riprendono i risvegli musicali di Mauro Uselli
9/2Classica al Teatro Verdi: sei concerti
31/1Laboratorio - concerto per Claudia Crabuzza
« indietro archivio concerti »
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda
25 febbraio
Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)