S.A. 21:29 Concerto sui Pink Floyd al Verdi di Sassari Domenica 1° marzo alle 19 il Teatro Verdi di Sassari ospiterà l’esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, a cura dell’Associazione Moon Live con la Cooperativa Teatro e/o Musica



Un’immersione totale in uno dei pilastri della storia della musica: domenica 1° marzo alle 19 il Teatro Verdi di Sassari ospiterà l'esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon, capolavoro dei Pink Floyd che dal 1973 ha ridefinito i confini del pop-rock mondiale. L'evento è curato dall’Associazione Moon Live in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Sul palcoscenico dello storico teatro sassarese darà nuova vita all’iconico album il collettivo Moon, formato da musicisti spinti da una profonda dedizione tecnica ed emotiva, impegnati nel ricreare fedelmente le sonorità evocative e le atmosfere visionarie della band britannica. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un viaggio tra suoni e immagini, fedele alla poetica che – oltre cinquant’anni fa – rese universali le intuizioni di quattro ragazzi poco più che ventenni.



Un omaggio alla grande musica e un regalo per il pubblico di ogni età, pronto a lasciarsi trasportare da note che hanno segnato intere generazioni. I Moon sono Marco Chessa (batteria e voce), Antonello Biosa (basso), Marco Casu (chitarra e voce), Luigi Poddighe (chitarra e voce), Daniele Manca (pianoforte, tastiere e voce), Fabio Fois (tastiere), Gian Piero Carta (sax), Federica Piu (voce), Sara Prato (voce). Pubblicato proprio il 1° marzo di 53 anni fa, The Dark Side of the Moon rappresenta il momento in cui il gruppo britannico raggiunse una perfetta fusione tra sperimentazione sonora, riflessione filosofica e grande successo commerciale. Pensato e realizzato come un concept album, un’opera unitaria in cui i brani sono concatenati tra loro nell’ordine in cui sono eseguiti, ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo, restando oltre 700 settimane, dal 1973 al 1988, nella classifica americana Billboard 200.