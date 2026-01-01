Alguer.it
«Ad Ittiri lavoriamo per il Campo largo»
S.A. 16:08
«Ad Ittiri lavoriamo per il Campo largo»
Le Segreterie regionale e provinciale di Europa Verde e Sinistra Italiana, chiedono al Partito Democratico, in quanto forza di maggioranza relativa, di convocare un tavolo provinciale del campo largo per riscrivere insieme il progetto per Ittiri e per il territorio, in vista delle prossime Amministrative
ITTIRI

ITTIRI - «Negli ultimi anni il campo largo in Sardegna è cresciuto in modo evidente, non solo come somma di forze politiche, ma come capacità concreta di riconoscersi, ascoltarsi e costruire scelte comuni, e nel nord ovest questo percorso ha assunto un valore particolare perché qui le sfide territoriali sono complesse, e richiedono una visione che tenga insieme i centri maggiori e i comuni che fanno da cerniera tra aree diverse, tra costa e interno, tra servizi e comunità. Ittiri, dentro questo quadro, è più di un Comune prossimo ad un appuntamento amministrativo. È un punto di equilibrio nel sassarese e nel nord ovest, un luogo che parla di produzioni tradizionali e identitarie, di infrastrutture, di servizi, di qualità della vita, e anche di credibilità politica, perché quello che decidiamo e come lo decidiamo qui manda un segnale a tutto il territorio su cosa intendiamo quando diciamo “progetto” e quando diciamo “campo largo”».

Le Segreterie regionale e provinciale di Europa Verde e Sinistra Italiana, chiedono al Partito Democratico, in quanto forza di maggioranza relativa, di convocare un tavolo provinciale del campo largo per riscrivere insieme il progetto per Ittiri e per il territorio, con un metodo chiaro e condiviso, che metta al centro contenuti, priorità, impegni verificabili e una proposta capace di parlare alle persone.

«Proponiamo - scrivono i portavoce provinciali di Europa Verde e il segreterio provinciale di Sinistra Italiana, rispettivamente Beatrice Podda e Andrea Lai, e Gianluigi Testoni - che il tavolo venga convocato lunedì 19 gennaio 2026, così da poter lavorare con serietà nelle settimane successive e arrivare, senza affanni e senza improvvisazioni, alla organizzazione delle primarie nella settimana fra il 16 e il 22 febbraio, garantendo tempi adeguati per definire un impianto programmatico solido, criteri trasparenti e una discussione utile». «Siamo convinti che questa sia la strada più semplice e anche la più responsabile per rafforzare il campo largo nel sassarese, per valorizzare Ittiri nel suo ruolo territoriale, e per consegnare a questa comunità una prospettiva credibile, unita, riconoscibile, capace di futuro. Restiamo a disposizione da subito per contribuire alla definizione dell’ordine del giorno e per individuare modalità di lavoro che permettano a tutte le forze del campo largo di partecipare con pari dignità e con spirito costruttivo» concludono.
