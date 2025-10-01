Alguer.it
«Auguri alla Ansini, sarà fondamentale per Alghero»
S.A. 8:00
«Auguri alla Ansini, sarà fondamentale per Alghero»
Il presidente del Consiglio Comunale di Alghero Mimmo Pirisi con fair play politico si complimenta con l´azzurra Nina Ansini, unica esponente algherese nel nuovo Consiglio Metropolitano, orfano di una rappresentanza della maggioranza cittadina
ALGHERO - «La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero desidera esprimere le più sincere congratulazioni alla Consigliera Nina Ansini per la sua elezione a componente della nuova Città Metropolitana di Sassari. Siamo certi che la sua esperienza e la sua dedizione saranno fondamentali per il successo di questo nuovo ente territoriale. La Consigliera Ansini ha sempre dimostrato un forte impegno per la nostra città e per la nostra comunità, e siamo convinti che porterà avanti con
passione e dedizione il suo nuovo ruolo». Il presidente del Consiglio Comunale di Alghero Mimmo Pirisi con fair play politico si complimenta con l'azzurra Nina Ansini, unica esponente algherese nel nuovo Consiglio Metropolitano, orfano di una rappresentanza della maggioranza cittadina.

«Siamo certi che la Consigliera Ansini porterà tutte le istanze della città di Alghero nel nuovo ente intermedio, avendo come unico fine la crescita di Alghero e il benessere dei suoi cittadini. La
sua presenza nella Città Metropolitana di Sassari sarà un importante collegamento tra la nostra città e l'ente territoriale, e siamo convinti che lavorerà per garantire che le esigenze e le priorità di Alghero siano rappresentate e tutelate. Auguriamo alla Consigliera Nina Ansini buon lavoro e successo nel suo nuovo incarico. Siamo certi che la sua dedizione e il suo impegno saranno fondamentali per il futuro della nostra città e per il benessere dei suoi cittadini» conclude Pirisi.

Nella foto: Mimmo Pirisi.
2 ottobre
Addio a Don Potito Niolu
2 ottobre
Alghero è con la Palestina: corteo domenica 5 ottobre
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade



