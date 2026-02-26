S.A. 15:35 Dal 1° aprile la Cardiologia sarà attiva H 24 La Direzione Aziendale sta lavorando, in collaborazione con la Direzione di presidio e gli specialisti in Cardiologia della Asl di Sassari e della Aou, per potenziare l’organico di Alghero al fine di garantire l'operatività entro la data del primo aprile



ALGHERO – «E' un nostro dovere garantire la continuità assistenziale e la gestione appropriata delle urgenze e emergenze cardiologiche nel Presidio Ospedaliero di Alghero. Un servizio che deve esser garantito nelle 24 ore a tutela della popolazione e dei nostri operatori che giornalmente prestano la propria attività nel presidio algherese. Un obiettivo determinante», dichiara il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi. La Direzione Aziendale sta lavorando, in collaborazione con la Direzione di presidio e gli specialisti in Cardiologia della Asl di Sassari e della AOU di Sassari, per potenziare l’organico della Ssd di Cardiologia di Alghero al fine di garantire l'attivazione H24 della cardiologia dell'ospedale “Civile” di Alghero entro la data del primo aprile. La riattivazione a tempio pieno del reparto era stata un punto all'ordine del giorno anche dell'ultima Commissione Sanità guidata dal presidente Christian Mulas [ LEGGI ].