S.A. 17:43 PPR, al via gli incontri territoriali di ascolto e confronto Gli incontri, che vedranno Sassari e Olbia come prima tappa venerdì 12 giugno, saranno affiancati da strumenti che consentiranno di raccogliere osservazioni e contributi anche nelle fasi successive, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile





Il confronto sarà guidato da tre domande: quali elementi valorizzare, quali criticità sono state rilevate nell’attuazione del PPR e quale idea strategica di paesaggio costruire per la Sardegna del futuro. Il percorso territoriale rappresenta una delle tappe centrali dell’aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, avviato dalla Giunta regionale per dotare la Sardegna di uno strumento più attuale, coerente con i cambiamenti intervenuti negli ultimi vent’anni e costruito attraverso il coinvolgimento diretto dei territori.



Nella foto: l’assessore Francesco Spanedda CAGLIARI - Prende il via il percorso di ascolto e confronto che accompagnerà l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Paesaggistico Regionale. Dopo l’approvazione della delibera che ha avviato formalmente il procedimento, la Regione apre ora una fase di partecipazione nei territori per raccogliere contributi, proposte e visioni da parte di amministratori, professionisti, associazioni, imprese e cittadini. Gli incontri, che vedranno Sassari e Olbia come prima tappa venerdì 12 giugno, saranno affiancati da strumenti che consentiranno di raccogliere osservazioni e contributi anche nelle fasi successive, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile.Il confronto sarà guidato da tre domande: quali elementi valorizzare, quali criticità sono state rilevate nell’attuazione del PPR e quale idea strategica di paesaggio costruire per la Sardegna del futuro. Il percorso territoriale rappresenta una delle tappe centrali dell’aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, avviato dalla Giunta regionale per dotare la Sardegna di uno strumento più attuale, coerente con i cambiamenti intervenuti negli ultimi vent’anni e costruito attraverso il coinvolgimento diretto dei territori.