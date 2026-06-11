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S.A. 9:25
Marino, M5S: nessun letto sottratto
Sull’ospedale Marino di Alghero il Movimento 5 Stelle vuole fare chiarezza, richiamando i dati e gli atti ufficiali della programmazione sanitaria regionale. La nota a firma di Giusy Piccone
Marino, M5S: nessun letto sottratto

ALGHERO – Sul tema dell’Ospedale Marino di Alghero il Movimento 5 Stelle ritiene doveroso fare chiarezza, richiamando i dati e gli atti ufficiali della programmazione sanitaria regionale. «La dotazione dei posti letto prevista per l’Ospedale Marino resta quella stabilita dalla programmazione sanitaria regionale e confermata negli anni dai successivi aggiornamenti della rete ospedaliera. Il Piano Stroke non modifica tale programmazione e non comporta alcuna riduzione dei posti letto assegnati al presidio di Alghero. Il Piano Stroke serve a organizzare al meglio la rete sanitaria per la cura dell’ictus, una patologia nella quale la tempestività dell’intervento è fondamentale. Per farlo tiene conto dei servizi effettivamente attivi e delle risorse disponibili, ma non modifica la programmazione regionale e non comporta alcuna riduzione dei posti letto assegnati agli ospedali» si legge nella nota a firma di Giusy Piccone del Movimento Cinque Stelle.

Di più: «Per quanto riguarda l’Ospedale Marino di Alghero, l’analisi è partita dai 23 posti letto attivi dell’area di recupero e riabilitazione funzionale e dal loro utilizzo effettivo. La valutazione si è quindi basata sulla situazione reale della struttura e sulle esigenze assistenziali del territorio. Ne consegue che la dotazione programmata dell’Ospedale Marino resta integralmente confermata. Le ricostruzioni che hanno parlato di una riduzione dei posti letto o di una penalizzazione del presidio algherese non trovano pertanto riscontro negli atti regionali».

E conclude: «Questo non significa abbassare la guardia. Al contrario, significa concentrarsi sugli obiettivi reali: il pieno utilizzo delle risorse disponibili, il rafforzamento del personale, l’attivazione dei servizi previsti e il miglioramento concreto dell’assistenza ai cittadini. È su questo terreno che si misura la difesa della sanità pubblica. Il Movimento 5 Stelle Alghero continuerà a lavorare per difendere e potenziare i servizi dell’Ospedale Marino e dell’intero territorio. Allo stesso tempo respingiamo ogni allarmismo non supportato dagli atti: il terrorismo sanitario non aiuta i cittadini, non rafforza gli ospedali e non risolve i problemi. La salute delle persone merita serietà, responsabilità e rispetto della verità dei fatti».
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